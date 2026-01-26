본문 바로가기
베트남 정부 "이해찬 前총리 별세에 깊은 애도"

이현우기자

입력2026.01.26 17:37

시계아이콘00분 28초 소요
연합뉴스

연합뉴스

베트남 정부가 자국에서 별세한 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장에 애도의 뜻을 표명했다.


26일(현지시간) 관영 베트남뉴스통신(VNA)에 따르면 팜 투 항 베트남 외교부 대변인은 이날 성명을 통해 "지난 며칠 동안 호찌민시 인민위원회, 관계 기관과 협력해 이 수석부의장에게 최상의 의료 서비스를 제공했다. 그러나 중증 질환으로 인해 그가 별세했다"며 "팜 민 친 총리를 비롯한 베트남 지도부도 한국 정부와 유가족에게 깊은 애도의 뜻을 전했다"고 밝혔다.

앞서 이 수석부의장은 민주평통 회의에 참석하려고 찾은 베트남 호찌민에서 지난 23일 호흡이 약해지는 증상이 나타나 심폐소생술을 받으면서 응급실로 이송됐다. 이후 심근경색 진단에 따라 스텐트 시술 후 중환자실에서 치료받았으나 전날 별세했다.


이 수석부의장의 장례는 오는 27일부터 31일까지 민주평통과 더불어민주당이 공동으로 주관해 기관·사회장으로 치러진다. 사회장은 국가와 사회에 공적을 남긴 유명 인사가 사망했을 때 사회 각계 대표가 자발적으로 장의위원회를 구성해 치르는 장례식이다.




이현우 기자 knos84@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

