ESS 화재 안전 강화…SK온, 차세대 기술 공동 연구

SK온, 전기안전연구원과 화재안전 공동 연구

SK온이 한국전기안전공사 전기안전연구원과 에너지저장장치(ESS) 화재 안전 기술 고도화를 위한 공동 연구에 나선다.

(왼쪽부터) 방선배 전기안전연구원 에너지저장연구센터장, 송길목 전기안전연구원장, 박기수 SK온 미래기술원장, 김태의 SK온 ESS 세일즈실장이 26일 서울 종로구 SK서린빌딩에서 'ESS 화재안전성 고도화 및 차세대 안전 기술 공동 연구'를 위한 업무협약(MOU) 체결 후 기념촬영을 하고 있다.

SK온은 26일 양 기관이 'ESS 화재안전성 고도화 및 차세대 안전 기술 공동 연구'를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다. 이번 협약을 통해 양측은 ESS 화재 안전성 평가 기술 고도화와 신규 배터리 소재 연구, 국제 협력 확대 등을 추진할 계획이다.

SK온은 전기안전연구원이 보유한 에너지저장연구센터 인프라를 활용해 전기화학 임피던스 분광법(EIS) 기반 진단 시스템과 액침 냉각 등 차세대 안전 기술의 검증 수준을 높일 예정이다. 이를 통해 ESS 화재를 사전에 진단하고 대응할 수 있는 기술 경쟁력을 강화한다는 방침이다.

양측은 또한 LFP 배터리 성능 개선을 포함한 신규 소재 공동 연구와 함께, 국제 에너지저장 안전 협의체(G-SAFE)를 중심으로 글로벌 협력도 확대해 나갈 계획이다.

SK온은 ESS 시장 확대에 대응해 올해 충남 서산공장 라인 전환을 통해 연간 3GWh 규모의 ESS용 배터리 생산 능력을 확보하고, 핵심 소재 국산화를 통해 국내 ESS 공급망 강화에 나선다는 구상이다.





서믿음 기자



