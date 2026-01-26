본문 바로가기
인서울·지방대 취업률 격차 6년새 최소…문·이과 격차도 줄어

김현정기자

입력2026.01.26 17:45

2525 인서울大 졸업생 취업률 65.1%
인문계 서강대·자연계 성균관대 1위
지방대는 59.9%…인서울과 5.2%P차

지난해 서울 소재 대학과 지방권 대학 간 취업률 격차가 5%P대까지 좁혀지며 최근 6년 새 최저치를 기록했다. 자연 계열 쏠림 현상이 여전한 가운데 인문·자연 계열 간 취업률 격차 또한 10년 만에 가장 작은 수준을 보였다.


25일 종로학원이 대학알리미 공시 자료를 분석한 결과, 지난해 서울 소재 대학 졸업생의 평균 취업률은 65.1%, 지방대는 59.9%로 집계됐다. 양측의 격차는 5.2%P로, 2020년 6.4%P 이후 가장 작다.

지난 14일 서울 서초구 aT센터에서 열린 '2025 공공기관 채용정보박람회'를 찾은 취업 준비생들이 채용공고를 살펴보고 있다. 연합뉴스

서울과 지방대 간 취업률 차이는 2021년 7.5%P로 정점을 찍은 뒤 2022년 7.2%P, 2023년 6.1%P, 2024년 5.9%P로 매년 감소 추세를 보인다. 지방대의 취업 여건 개선보다는 서울 소재 대학의 취업률 하락 폭이 상대적으로 컸기 때문으로 풀이된다.


임성호 종로학원 대표는 "서울 소재 대학 취업률은 2020년 65.9%에서 지난해 65.1%로 떨어진 반면, 같은 기간 지방대는 59.5%에서 59.9%로 소폭 올랐다"고 설명했다. 이어 "향후 지역 공공기관과 기업 채용이 확대될 경우 격차는 더 줄어들 가능성이 있다"고 내다봤다.


계열별 취업 문턱 차이도 줄었다. 지난해 자연 계열 취업률은 63.3%, 인문계열은 59.9%를 기록했다. 격차는 3.4%P로 최근 10년 사이 가장 적었다.

임 대표는 "복수 전공 활성화와 인공지능(AI) 시대 융합형 인재 수요 증가로 과거의 자연계 쏠림 분위기가 변화할 수 있다"고 분석했다.


서울 주요 열 개 대학 내에서도 계열별 희비가 엇갈렸다. 이들 대학 중 취업률 70%를 밑도는 곳은 인문 계열이 여덟 곳, 자연 계열이 다섯 곳이었다.


인문 계열 취업률은 서강대(73.4%), 서울대(70.3%), 고려대(69.4%) 순으로 높았고, 자연 계열은 성균관대(74.0%), 서강대(72.5%), 고려대·한양대(72.1%) 순이었다.


권역별로는 충청권 대학이 62.6%로 지방권에서 가장 높았으며, 강원권(60.6%), 제주권(59.5%), 호남권(58.8%), 부울경(58.3%)이 뒤를 이었다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr
