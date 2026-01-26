본문 바로가기
사회
시흥시, 목감지구 두 번째 문화복합공간 '목감2어울림센터' 개관

정두환기자

입력2026.01.26 17:30

수영장·아이돌봄센터·도서관 등 갖춰

경기도 시흥시는 26일 목감지구내 복합문화공간인 '목감2어울림센터' 개관식을 개최하고 본격적인 운영에 들어갔다고 이날 밝혔다.

시흥시가 목감지구 내에 두번째로 문을연 복합문화공간 '목감2어울림센터' 전경. 시흥시 제공

시흥시가 목감지구 내에 두번째로 문을연 복합문화공간 '목감2어울림센터' 전경. 시흥시 제공

이번 센터는 지난 2020년 문을 연 '목감어울림센터'에 이은 목감지구 내 두 번째 복합문화공간이다.


센터는 목감둘레로 99에 지하 1층~지상 3층, 연면적 7165㎡ 규모로 건립됐다. 내부에는 수영장, 어르신 작은복지관, 아이누리 돌봄센터, 장난감도서관, 시간제보육실, 작은도서관, 미디어아트홀 등 다양한 주민편의시설을 갖추고 있다.

앞서 시는 지난해 10월 센터를 준공한 후 그해 11월부터 시범 운영하며 시설 안정화 작업을 마쳤다.


임병택 시흥시장은 "목감2어울림센터 개관으로 생활밀착형 복합시설 인프라가 한층 확대됐다"며 "문화예술·여가·복지·건강 서비스가 한 곳에서 가능한 시민의 공간으로 자리매김하길 바란다"고 말했다.


한편 2020년 목감우회로 23에 문을 연 '목감어울림센터'에는 목감동행정복지센터, 어린이집, 어르신작은복지관, 시흥시중부건강생활지원센터, 청소년문화의집이 운영 중이다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

