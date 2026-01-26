한림대, M-Campus@강릉 지역문제해결 공동프로젝트 성과발표회 개최

한림대 글로컬대학30

한림대학교(총장 최양희)가 글로컬대학30 사업의 일환으로 지난 21일 강릉시청에서 '한림 M-Campus@강릉 지역문제해결 공동프로젝트' 결과발표회를 개최했다.

M-Campus@강릉 지역문제해결 공동프로젝트 성과발표회 현장. 한림대학교 제공

이번 지역문제해결 공동프로젝트는 강릉시의 산업·관광·문화 분야와 관련한 연구 과제로 구성됐으며, 연구 주제 선정부터 수행 과정까지 지자체와 대학이 협력해 추진됐다.

이날 행사는 ▲지역 특화 천연물 기반 고기능성 바이오 소재 개발 및 상용화 전략 ▲강릉의 역사인물과 경포대의 문화적 가치 교육 및 답사 프로그램 ▲강릉시 사계절 해양레저 관광 활성화를 위한 스킨스쿠버 콘텐츠 개발 및 온라인 플랫폼 구축 방안 연구 등 총 3건의 지역문제해결 공동프로젝트에 대한 결과발표로 진행됐다.

장은성 강릉시 교육협력팀장은 "이번 프로젝트를 통해 지역대학과 지역문제 해결을 위한 실마리를 풀 수 있는 계기가 됐다"며 "앞으로도 지속적으로 수요발굴을 통해 대학과 협력할 수 있는 부분을 찾아가겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자



