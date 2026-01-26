본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

한림대, M-Campus@강릉 지역문제해결 공동프로젝트 성과발표회 개최

이종구기자

입력2026.01.26 17:23

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한림대 글로컬대학30

한림대학교(총장 최양희)가 글로컬대학30 사업의 일환으로 지난 21일 강릉시청에서 '한림 M-Campus@강릉 지역문제해결 공동프로젝트' 결과발표회를 개최했다.

M-Campus@강릉 지역문제해결 공동프로젝트 성과발표회 현장. 한림대학교 제공

M-Campus@강릉 지역문제해결 공동프로젝트 성과발표회 현장. 한림대학교 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 지역문제해결 공동프로젝트는 강릉시의 산업·관광·문화 분야와 관련한 연구 과제로 구성됐으며, 연구 주제 선정부터 수행 과정까지 지자체와 대학이 협력해 추진됐다.


이날 행사는 ▲지역 특화 천연물 기반 고기능성 바이오 소재 개발 및 상용화 전략 ▲강릉의 역사인물과 경포대의 문화적 가치 교육 및 답사 프로그램 ▲강릉시 사계절 해양레저 관광 활성화를 위한 스킨스쿠버 콘텐츠 개발 및 온라인 플랫폼 구축 방안 연구 등 총 3건의 지역문제해결 공동프로젝트에 대한 결과발표로 진행됐다.

장은성 강릉시 교육협력팀장은 "이번 프로젝트를 통해 지역대학과 지역문제 해결을 위한 실마리를 풀 수 있는 계기가 됐다"며 "앞으로도 지속적으로 수요발굴을 통해 대학과 협력할 수 있는 부분을 찾아가겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

걸리면 10명 중 7명 숨진다…백신도 치료제도 없다는 감염병 인도서 확산 걸리면 10명 중 7명 숨진다…백신도 치료제도 없다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

신학기 노트북 한대가 500만원? 실화냐!

"다시는 삿포로 안와"…홋카이도 기록적 폭설에 7000명 발 묶여

"수도권 떠난 청년 취업자들, 6개월 버티면 720만원 더"

"혼자 사는 여중생 저녁 챙겨주실 분"…당근에 집 주소 올린 부모 '논란'

'레벨4 무인 로보택시' 연내 서울 도심 달린다

'나야, 주인공' 무대 오른 대통령…"센 척하시네" 조롱도 인기도 폭발했다

"자만할 때 아니다"…이재용의 경고

새로운 이슈 보기