중기부, '중소기업 기술거래 기반조성 지원사업' 추진

스마트테크브릿지 활용해 기술 수요 발굴 등 지원

중소벤처기업부가 기술거래를 활성화하기 위한 '중소기업 기술거래 기반조성 지원사업'을 본격 추진한다고 27일 밝혔다.

중기부는 기술보증기금의 기술거래 플랫폼인 '스마트테크브릿지'를 핵심 수단으로 활용해 기술수요 발굴, 중개·계약, 해외 기술이전을 원스톱으로 지원한다. 기술거래 성과가 가장 높은 플랫폼을 적극 활용해 정책 효과를 높이겠다는 취지다.

올해는 중소기업의 신속한 기술솔루션 탐색을 위해 연구소·기술군 중심으로 영상콘텐츠 제작 지원 분야를 신설한다. 해외 기술수출을 준비하는 기업에 맞춤형 컨설팅도 새롭게 추진해 해외 진출을 돕는다. 민관 공동중개 인센티브, 중소기업이 부담하는 중개수수료에 대한 지원 규모도 예년보다 확대했다.

중기부는 스마트테크브릿지가 국내 대표 기술거래 플랫폼으로 거듭날 수 있도록 인공지능(AI) 강화, 맞춤형 서비스 신설 등 고도화를 추진할 예정이다. 2027년 말 출시를 목표로 한다.

올해는 정보시스템 마스터플랜(ISMP)을 수립하고 내년부터 본격적인 고도화에 들어갈 예정이다. 지원사업과 관련된 자세한 정보는 스마트테크브릿지 홈페이지에서 확인할 수 있다.

황영호 기술혁신정책관은 "스마트테크브릿지를 중심으로 기술거래 지원사업을 고도화해 중소기업의 기술거래 접근성을 높이고 기술이 실제 사업화와 성장으로 이어지는 구조를 마련하겠다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



