진도군 '2026 군민과의 대화' 순회 개최

7개 읍면 방문해 군정 보고·의견 청취

전남 진도군은 주민과의 소통 강화를 위해 오는 27일부터 내달 10일까지 관내 7개 읍·면을 순회하며 '2026년 군민과의 대화'를 개최한다.

군에 따르면 이번 군민과의 대화는 한 개 읍·면씩 오전 10시부터 진행된다. 보다 많은 주민이 참여할 수 있도록 학교 체육관 등 비교적 넓은 공간에서 열릴 예정이다.

이번 행사는 군수가 직접 참여해 군민과 소통하는 자리로 마련됐으며, 특히 기존에 기획홍보실장이 진행하던 군정 보고 방식에서 벗어나 김희수 군수가 직접 파워포인트(PPT)를 활용해 군정 현황과 운영 방향을 설명하는 방식으로 진행된다.

김희수 진도군수는 이번 대화를 통해 지난해 주요 군정 성과와 올해 군정 비전, 핵심 추진 전략과 주요 운영 방안을 군민들과 공유하고, 생활 속 불편 사항과 건의 사항을 직접 청취해 군정 운영에 반영할 계획이다.

군은 지난해 군민과의 대화를 통해 총 92건의 주민 의견을 수렴했으며, 접수된 건의 사항과 숙원사업에 대해 분기별로 부서별 추진 상황을 점검하는 등 체계적인 관리에 나서고 있다. 이는 주민 참여를 중심에 둔 군정 운영 기조를 보여주는 사례로 평가된다.

김희수 군수는 "군정은 군민의 목소리를 듣는 것에서 출발한다"며 "군민과의 대화를 통해 현장의 의견을 충실히 수렴하고, 관련 부서에서 세밀하게 검토해 군정에 성실히 반영하겠다"고 말했다. 이어 "'군민이 주인, 살기 좋은 진도'라는 군정 방향에 대해 군민 여러분의 지속적인 관심과 참여를 부탁드린다"고 덧붙였다.





