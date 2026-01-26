무안군의회 "광주전남통합 주청사는 전남도청"

광주시에 입장 번복 중단 촉구

전남 무안군의회가 광주·전남 행정통합 논의와 관련해 광주전남특별시 주청사의 소재지를 전남도청이 위치한 무안군으로 명확히 규정할 것을 강력히 촉구했다.

무안군의회는 '광주전남특별시 주청사 무안 설치 촉구 성명서'를 발표하고, 주청사 문제를 전라남도의 정체성과 도민의 자존, 지역 균형발전을 좌우하는 핵심 사안으로 규정했다.

이번 성명은 지난 25일 열린 '광주·전남 행정통합 특별법 검토 제3차 간담회'에서 실질적인 행정 중심지를 전남도청으로 두는 데 잠정 합의가 이뤄진 직후, 광주시가 언론을 통해 "주청사가 광주라면 어떤 명칭도 수용하겠다"는 취지로 입장을 번복한 데 대한 문제 제기 차원에서 나왔다.

군의회는 주청사 소재지를 둘러싼 논란과 관련해 "전남도청은 교통의 요충지이자 도내 22개 시·군을 아우르는 광역 행정 중심"이라며 "통합청사의 축은 전남도청이 돼야 한다"고 주장했다.

이어 주청사를 광주에 두겠다는 구상에 대해 "이미 광역시에 집중된 권한과 기능을 또다시 한 곳으로 몰아주는 결과를 초래한다"며 "이는 전남도민과 무안군민이 결코 받아들일 수 없는 방식"이라고 밝혔다.

군의회는 성명서를 통해 ▲광주전남특별시 주청사를 전라남도의 행정수도인 무안군으로 확정할 것 ▲청사 기능을 합리적으로 분담하는 통합청사 운영 방안을 마련할 것 ▲전남도청을 통합청사의 핵심 축으로 명확히 규정할 것을 요구했다.

이호성 의장은 "광주·전남 행정통합은 함께 살기 위한 논의에서 출발한 만큼, 주청사의 전남도청 지정 원칙을 조속히 바로잡아야 한다"며 "잠정 합의 정신에 맞게 후속 절차를 책임 있게 진행할 것을 강력히 촉구한다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자



