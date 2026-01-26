영암 산림조합 임직원, 무안군에 고향사랑기부

겨울숭어축제 계기 300만원 상생 나눔

전남 영암군 산림조합 임직원들이 전남 무안군에 지역 간 상생 발전과 기부문화 확산을 위해 고향사랑기부금 300만 원을 기탁했다.

군에 따르면 이번 기탁은 지난 24일 열린 '2026 무안겨울숭어축제'를 계기로 이뤄졌으며, 고향사랑기부금 기탁식은 해제면 숭어 축제장 주무대에서 진행됐다.

이날 행사에는 김기동 영암군 산림조합장과 박병석 무안군 산림조합장을 비롯해 양 기관 임직원들이 참석해 인접 지역 간 협력과 교류의 뜻을 함께했다.

군은 이번 기부가 지역 축제를 매개로 이뤄진 상생 나눔 사례로, 고향사랑기부제의 취지와 의미를 알리는 계기가 될 것으로 보고 있다.

김산 무안군수는 "무안군 발전을 위해 고향사랑기부제에 자발적으로 동참해주신 영암군 산림조합 임직원 여러분께 감사드린다"며 "이번 기부를 계기로 두 지역이 더욱 긴밀히 협력하고, 고향사랑기부제가 지속적으로 활성화되길 기대한다"고 말했다.

한편 고향사랑기부제는 개인이 자신의 주소지를 제외한 지방자치단체에 연간 최대 2,000만 원까지 기부할 수 있는 제도다. 10만 원까지는 전액 세액공제가 적용되며, 10만 원 초과 20만 원까지는 44%, 20만 원 초과분에 대해서는 16.5%의 세액공제 혜택이 주어진다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



