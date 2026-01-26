본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

충청

대전사랑시민협의회-국제케이뷰티진흥협회, 미용산업 진흥 위한 업무협약

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.01.26 17:02

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

K-뷰티 및 토탈 미용산업 진흥 위한 협력

사진=대전사랑시민협의회 제공

사진=대전사랑시민협의회 제공

AD
원본보기 아이콘

대전사랑시민협의회(회장 남재동)와 국제케이뷰티진흥협회(대표 한승희)가 26일 대전시청에서 K-뷰티 및 토탈 미용산업의 진흥을 위한 업무협약을 체결했다.


이날 대전사랑시민협의회 남재동 회장과 국제케이뷰티진흥협회 한승희 대표를 비롯한 한윤교 감사, 김윤호 사무총장, 김태주 사무처장과 임원진이 참석했다.

대전사랑시민협의회 남재동 회장은 "대전의 미용산업의 진흥과 미용 종사자 및 소상공인들을 위해 재교육과 컨설팅에 앞장서 오신 한승희 대표님과 임원진의 수고에 감사드린다"며 "이번 협약식을 통해 대전을 미용의 메카 도시로 만들고, K-뷰티 콘텐츠 개발로 외국인과 해외에서도 우리 뷰티산업의 우수성이 알려지고 대전을 방문하는 계기가 되도록 함께 노력하자"고 말했다.


사진=대전사랑시민협의회 제공

사진=대전사랑시민협의회 제공

원본보기 아이콘

국제케이뷰티진흥협회 한승희 대표는 "그간의 미용 종사자의 노력과 대전시의 큰 배려로 대전뷰티산업진흥원을 건립하게 됐다"면서 "미용인의 한사람으로 대전시에 깊이 감사드리며 대전시가 전국에서 미용 부문에서 가장 핫한 도시로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.


이어 "이번 업무협약식을 통해 대전사랑시민협의회의 일원으로 지역 미용산업 발전과 K-뷰티산업의 우수성을 개발하고 대전시의 위상을 해외에도 알리고 다양한 콘텐츠를 나눌 수 있도록 하겠다"고 덧붙였다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

걸리면 10명 중 7명 숨진다…백신도 치료제도 없다는 감염병 인도서 확산 걸리면 10명 중 7명 숨진다…백신도 치료제도 없다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

신학기 노트북 한대가 500만원? 실화냐!

"다시는 삿포로 안와"…홋카이도 기록적 폭설에 7000명 발 묶여

"수도권 떠난 청년 취업자들, 6개월 버티면 720만원 더"

"혼자 사는 여중생 저녁 챙겨주실 분"…당근에 집 주소 올린 부모 '논란'

'레벨4 무인 로보택시' 연내 서울 도심 달린다

'나야, 주인공' 무대 오른 대통령…"센 척하시네" 조롱도 인기도 폭발했다

"자만할 때 아니다"…이재용의 경고

새로운 이슈 보기