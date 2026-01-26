대전사랑시민협의회-국제케이뷰티진흥협회, 미용산업 진흥 위한 업무협약

K-뷰티 및 토탈 미용산업 진흥 위한 협력

대전사랑시민협의회(회장 남재동)와 국제케이뷰티진흥협회(대표 한승희)가 26일 대전시청에서 K-뷰티 및 토탈 미용산업의 진흥을 위한 업무협약을 체결했다.

이날 대전사랑시민협의회 남재동 회장과 국제케이뷰티진흥협회 한승희 대표를 비롯한 한윤교 감사, 김윤호 사무총장, 김태주 사무처장과 임원진이 참석했다.

대전사랑시민협의회 남재동 회장은 "대전의 미용산업의 진흥과 미용 종사자 및 소상공인들을 위해 재교육과 컨설팅에 앞장서 오신 한승희 대표님과 임원진의 수고에 감사드린다"며 "이번 협약식을 통해 대전을 미용의 메카 도시로 만들고, K-뷰티 콘텐츠 개발로 외국인과 해외에서도 우리 뷰티산업의 우수성이 알려지고 대전을 방문하는 계기가 되도록 함께 노력하자"고 말했다.

국제케이뷰티진흥협회 한승희 대표는 "그간의 미용 종사자의 노력과 대전시의 큰 배려로 대전뷰티산업진흥원을 건립하게 됐다"면서 "미용인의 한사람으로 대전시에 깊이 감사드리며 대전시가 전국에서 미용 부문에서 가장 핫한 도시로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이어 "이번 업무협약식을 통해 대전사랑시민협의회의 일원으로 지역 미용산업 발전과 K-뷰티산업의 우수성을 개발하고 대전시의 위상을 해외에도 알리고 다양한 콘텐츠를 나눌 수 있도록 하겠다"고 덧붙였다.





