함평군, 농업인 2천명 대상 실용교육 실시

전남 함평군이 2026년 새해 농업인 실용교육을 진행하고 있다. 전남 함평군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 함평군은 2026년 새해 농업인 실용 교육을 진행 중이라고 26일 밝혔다.

이번 교육은 농업환경 변화에 대응하고 현장 중심의 실용 기술을 보급하기 위한 읍면 권역별 교육 방식으로 총 4회에 걸쳐 농업인 2,000명 참석을 목표로 추진한다.

농업인들의 열띤 참여로 이날 열린 2회차 교육까지 당초 예상했던 참석 인원을 크게 웃도는 2,657명이 참석해 높은 교육열을 보였다.

교육 내용으로는 ▲식량작물 분야 영농 기술 ▲공익직불제 의무교육 ▲양념 채소류(고추) 재배 기술 등 농업인이 반드시 알아야 할 제도부터 영농 현장에서 적용할 수 있는 핵심 기술까지 포함됐다.

잔여 교육은 27일 대동·나산면, 28일 학교·엄다면 농업인을 대상으로 함평군문화체육센터에서 실시할 예정이다. 군은 앞으로 이어질 교육 역시 안전하고 알차게 운영해 농업인의 만족도를 높인다는 계획이다.

함평군 관계자는 "예상했던 참석 인원을 초과해 많은 농업인이 참여한 것은 현장에서 실질적으로 필요한 교육을 중심으로 운영한 결과"라며 "앞으로도 작목별·수요자 중심의 교육을 확대해 농업 경쟁력 강화에 이바지하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>