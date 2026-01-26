원강수 원주시장 "지방 주도 성장 대전환은 원주·횡성 통합"

"기초 통합에도 20조 인센티브 주어야"

원주 AI·횡성 미래모빌리티 결합으로

'중부내륙 거점도시' 도약 청사진 제시-

"원주·횡성, 단일 생활권…41만 공동 번영 적기"

원강수 원주시장이 정부의 광역 행정통합 정책에 대응해 '원주-횡성 기초자치단체 통합'이라는 승부수를 던졌다.

원강수 원주시장이 26일 시청 브리핑룸에서 긴급 기자회견을 열고 있다. 원주시 제공 AD 원본보기 아이콘

원 시장은 26일 시청 브리핑룸에서 긴급 기자회견을 열고, 지난 21일 이재명 대통령이 신년 기자회견에서 강조한 '광역 통합을 통한 국가 생존 전략'에 적극 공감하며 이를 기초자치단체 단위까지 확대 적용할 것을 정부에 강력히 건의했다.

원 시장은 정부가 광역 통합 추진 지역에 약속한 4년간 20조원 규모의 인센티브를 언급하며 "이러한 파격적 지원이 5대 광역권(5극)에만 집중될 경우, 강원특별자치도와 같은 3특 지역은 오히려 역차별을 당할 수 있다"고 우려를 표했다.

원 시장은 해결책으로 "광역 통합에 준하는 인센티브를 기초자치단체 간 통합에도 적용한다면, 지방 소멸 위기 속에서 기초단체들이 통합을 주저할 이유가 없다"며 강원특별자치도 차원에서도 '강원특별법'에 관련 인센티브를 담아 정부에 공동 건의할 것을 제안했다.

원 시장은 원주와 횡성이 통합될 경우 발생할 구체적인 시너지 효과로 네 가지 핵심 분야를 꼽았다.

이러한 상황에서 양 시군이 통합되면 원주공항의 국제공항 승격을 위한 기반시설 조성, 5번 국도 6차선 확장 등 원주-횡성 간 교통망 확충, 원주의 AI산업과 횡성의 미래모빌리티산업에 대한 시너지 극대화, 상수원보호구역 관련 등 공동 현안에 대한 해결능력이 한층 높아질 것이라고 밝혔다.

특히 최근 KDI 보고서에서 원주를 '육성해야 할 비수도권 7대 거점도시' 중 하나로 포함한 점을 들어, 통합 도시가 중부내륙의 핵심축이 될 것임을 자신했다.

원 시장은 원주와 횡성이 이미 교육, 의료, 문화 전반에서 단일 생활권을 형성하고 있다는 점을 거듭 강조했다.

그는 "통학 학생과 출퇴근 주민들은 이미 시내버스로 양 도시를 오가고 있으며, 원주추모공원 공동 이용 등은 이미 성공적인 협력 모델"이라며 "단순한 행정구역 조정을 넘어 41만 주민의 삶의 질을 높이고 젊은 세대가 찾아오는 '경제중심 통합도시'를 만드는 것이 시대적 소명"이라고 역설했다.

마지막으로 원 시장은 "지금이 통합 논의의 최적기"라며 "원주와 횡성 주민 모두가 국가적 아젠다의 주인공이 되어 우리 앞에 펼쳐진 공동 번영의 기회를 잡아야 한다"고 호소하며 브리핑을 마쳤다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



