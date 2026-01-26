본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

작년 유동화증권 발행액 282조원…전년比 35.4%↑

김영원기자

입력2026.01.26 16:33

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

발생건수는 31.7% 증가…3116건

지난해 유동화증권 발행 금액이 282조2000억원, 발행건수는 3116건인 것으로 나타났다.


나이스신용평가는 지난해 유동화증권이 2024년 대비 발행 금액 기준 35.4%, 발행 건수 기준 31.7% 증가해 이같이 집계됐다고 26일 밝혔다.

기초자산별로 부채담보부증권(CDO)은 39.4% 늘었고 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)은 57.5%, 기업매출채권은 37.2%씩 증가했다.


반면 주택저당증권(MBS)은 전년 대비 31.3% 줄었다. 나신평은 "발행 시장의 금리 하락, 부동산 PF 관련 위험 완화 등의 영향으로 MBS를 제외한 전반적인 유동화증권 발행 규모가 전년 대비 큰 폭으로 증가했다"고 설명했다.


올해 유동화증권 발행 규모에 대해서는 지난해보다 다소 줄어들 것으로 나신평은 전망했다. 나신평은 "2026년에도 경기 부양을 위한 완화적 재정 정책 기조가 유지되고, 수출 산업 중심으로 경제성장률이 일정 수준 회복될 것으로 전망되는 등 일부 긍정적 요인이 존재한다"고 내다봤다.

그러면서 "추가 기준금리 인하 가능성이 작아지면서 2025년 4분기 이후 시장금리가 다시 상승하는 모습을 보이고 있으며 내수 경기 부진 및 미국의 통상 정책 등 대외 불확실성도 상존한다"고 평가했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한 달 월급 다 쓰겠네" 500만원 육박…100만원씩 껑충 뛴 새 노트북 "한 달 월급 다 쓰겠네" 500만원 육박…100만원씩 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

신학기 노트북 한대가 500만원? 실화냐!

"다시는 삿포로 안와"…홋카이도 기록적 폭설에 7000명 발 묶여

"수도권 떠난 청년 취업자들, 6개월 버티면 720만원 더"

"혼자 사는 여중생 저녁 챙겨주실 분"…당근에 집 주소 올린 부모 '논란'

'레벨4 무인 로보택시' 연내 서울 도심 달린다

'나야, 주인공' 무대 오른 대통령…"센 척하시네" 조롱도 인기도 폭발했다

"자만할 때 아니다"…이재용의 경고

새로운 이슈 보기