[포토] 국민연금기금운영위원회 참석한 정은경 장관

정은경 보건복지부 장관이 26일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 2026년 제1차국민연금기금운영위원회에 참석하고 있다.







