한국거래소, 설 연휴 전일 파생상품 야간거래 휴장

한국거래소는 오는 13일 오후 6시부터 14일 오전 6시까지 파생상품 야간거래를 휴장할 예정이라고 26일 밝혔다.

휴장 대상은 KRX 야간거래 전체 상품으로 코스피200 선물 및 옵션, 코스닥150 관련 상품, 미국달러·국채 선물 등 주식 및 FICC 파생상품 모두 포함된다.

이번 결정은 13일 야간거래는 19일 정규거래와 함께 청산되는데, 장기 연휴로 시장참여자 포지션이 장기간 리스크에 노출될 수 있다는 우려가 반영됐다.

거래소는 "앞으로도 명절 전날 등 장기 연휴 시점에 맞춰 유사한 조치를 지속 시행함으로써 시장의 안정성과 참여자 리스크 관리를 적극 지원할 계획"이라고 말했다.





