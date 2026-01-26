광주사랑의열매, 착한가게 6천658개소 달성…전국 2위

광주사회복지공동모금회 광주 내 착한가게 개소수가 6,658개소를 달성했다. 광주사회복지공동모금회 제공 AD 원본보기 아이콘

광주사회복지공동모금회(이하 광주사랑의열매)는 광주 내 착한가게 개소수가 6,658개소를 달성, 전국 2위를 기록했다고 26일 밝혔다.

착한가게는 매월 최소 3만원 이상, 자영업자가 매출의 일정액을 정기적으로 어려운 이웃에게 나누는 사랑의열매 대표 개인 정기 기부프로그램이다.

2024년 5,471개였던 광주 내 착한가게가 지난해 12월 말 기준으로 1,187개가 증가해 누적 6,658개소를 달성했다. 이 중 1,639개소를 차지하는 서구 내 착한가게는 전년도 1,147개소에서 1년 만에 492개소가 신규 가입했다.

서구는 2024년부터 전국 최초로 기부금을 활용해 취약계층에 쿠폰을 지원하고, 이를 다시 지역 내 착한가게에서만 사용하게 하는 '착한쿠폰' 사업을 도입했다. 복지와 지역 경제 활성화로 이어지는 선순환 구조를 전국 최초로 구축한 혁신 사례로 인정받고 있다.

지난 2025년 7월 '1969 양동통닭'은 전국 사랑의열매 착한가게 5만 호로 선정되며 대한민국 나눔 문화의 이정표를 세우기도 했다. 이에 서구는 지난해 양동전통시장을 '광주 제1호 착한거리'로 조성하며 공동체 나눔의 모델을 제시했다. 서구와 18개 동 지역사회보장협의체의 촘촘한 현장 활동과 서구의 현장 중심 행정이 맞물려 만들어낸 결과다.

광주사랑의열매는 이러한 성공 모델을 토대로 올해도 서구와 함께 3억 5,000만 원 규모의 착한쿠폰 사업을 지속 추진한다. 이는 전년도와 동일한 규모로, 지속 가능한 복지 서비스를 통해 돌봄 이웃을 지원하고 골목 상권에 활력을 불어넣을 예정이다.

광주사랑의열매 관계자는 "서구가 착한도시 브랜드 선포 이후 보여준 상생의 복지 모델은 단순한 후원을 넘어 지역사회 전체가 행복해지고 있다"며 "서구의 확고한 정책 비전과 주민들의 따뜻한 동참이 어우러져 전국 2위라는 값진 성과를 거둘 수 있었다"고 밝혔다.





