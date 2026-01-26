중국, 핵심 광물 선물 시장 개방…글로벌 원자재 시장 영향력↑

탄산리튬·니켈 등 14개 상품 개방

중국이 자국 내 리튬·니켈 선물 시장을 외국인에게 개방하며 글로벌 원자재 가격 결정권 강화에 나섰다. 최근 텅스텐·철강 등에 대한 수출 통제 강화를 병행하면서 글로벌 시장에 대한 영향력과 위안화의 지위 상승을 의도한 것이란 분석이 나온다. 국내 산업계는 중국발 공급망 리스크에 따른 대응책 마련이 시급해졌다.

26일 블룸버그에 따르면 중국 증권감독관리위원회(CSRC)는 성명을 통해 탄산리튬과 니켈을 포함한 14개 선물 및 옵션 상품을 해외 투자자에게 개방할 계획을 세웠다. 중국 증권 당국에선 구체적인 시행 시점은 공개하지 않았으나 거래소에 제도 도입을 준비하라고 지시했다.

그간 원자재 기준 가격은 주로 런던이나 싱가포르, 뉴욕 등 금융 중심지에서 설정됐다. 세계 최대 원자재 구매국인 중국은 시장 개방을 통해 원자재 가격에 대해 더 많은 영향력을 갖고, 위안화의 글로벌 통화로서의 지위를 높이기 위한 것이란 분석이 나온다.

니켈 선물을 상하이선물거래소(SHFE)에서, 탄산리튬은 광저우선물거래소(GFE)에서 거래된다. 이 상품들은 중국에서 가장 활발하게 거래되는 원자재 계약 중 하나며, 배터리와 에너지 전환에 있어 영향을 끼칠 것으로 전망된다. SHFE는 "비철금속의 리스크 관리 기능을 강화하고 중국의 원자재 가격 결정력을 높이는 데 기여할 것"이라고 전했다.

원자재 중개업체 밴즈파이낸셜의 타이거 시(Tiger Shi) 분석가는 "이는 중대한 조치"라며 "구리와 알루미늄 및 아연 등 다른 비철금속도 향후 외국인 투자자에게 개방될 가능성이 높다"고 전망했다.

앞서 중국 상무부는 새해 들어 은과 텅스텐, 안티모니에 대한 수출 통제에 나섰다. 중국 상무부는 2년마다 수출 실적과 생산 능력, 준법 요건을 따져 허가 기업만 해외 반출을 허용하기로 했다. 또 광물에 이어 올해부터 철강재 약 300개 품목에 대해 16년 만에 수출 허가제를 도입했다.

국내 산업계는 광물 대중국 의존도가 높은 편이다. 특히 반도체 및 배터리 업계에서 리튬·니켈 등 핵심 광물에 있어 중국 의존도가 매우 높다. 중국의 주요 광물이 미·중 간 전략 경쟁 속에 압박을 높일 수단이 되면서 국내 산업계 공급망 부담도 커질 것이란 우려가 나오고 있다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



