강원도, ‘통합돌봄’ 시동…법 시행 앞두고 선제적 구축 완료

강원도, 제1회 통합지원협의체 개최

2026년 실행계획 심의·의결

3월 27일 돌봄통합지원법 시행

"통합돌봄 광역지원 체계 구축 준비 완료"

강원특별자치도(도지사 김진태)는 26일 세종호텔(소양홀)에서 제1회 통합돌봄 통합지원협의체 회의를 개최하였다고 밝혔다.

강원특별자치도(도지사 김진태)가 26일 세종호텔(소양홀)에서 제1회 통합돌봄 통합지원협의체 회의를 개최하고 있다. 강원도 제공 AD 원본보기 아이콘

통합지원협의체는 강원자치도와 도의회, 사회서비스원을 비롯해 국민연금공단, 국민건강보험공단, 시군, 학계, 유관 직역단체 및 협력기관 등 민·관·학을 망라한 통합돌봄 사무의 최고 심의·자문기구이다.

협의체는 이날 첫 회의를 통해 초대 위원장으로 서영준, 부위원장으로 이은영을 각각 선임했다. 이어 오는 3월 예정된 「의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률」 (약칭 돌봄통합지원법) 시행에 발맞추어, 강원자치도의 비전과 구체적 로드맵을 담은 '2026년 통합돌봄 실행계획'을 심의·의결했다.

도는 '품격 있는 삶, 모두가 누리는 촘촘한 통합돌봄'이라는 슬로건 아래, 2026년 3대 핵심 추진 과업으로 ▲광역 지원체계 구축 ▲시군 통합돌봄 안착 지원 ▲지역에 맞는 통합돌봄 체계마련을 제시했다.

강원자치도는 법 시행 전까지 도-시군 전담 추진체계를 구축 완료하고, '통합지원 실무추진단'을 설치하여 유관기관과의 유기적인 협력 시스템을 본격 가동할 방침이다.

특히, 도내 시군 간 통합돌봄 인프라 격차를 해소하기 위해 ▲전문인력 역량 강화 교육 ▲시군별 맞춤형 멘토링 및 컨설팅 ▲재가 의료 서비스 확충 ▲의료 취약지 특별 지원 등 다각적인 지원책을 마련한다. 아울러 전문 연구기관과 협업하여 강원자치도의 특성을 반영한 통합돌봄 모델 개발에도 박차를 가할 계획이다.

이날 선임된 서영준 초대 위원장은 "통합돌봄 제도 도입은 우리 사회가 선진 복지체계로 나아가는 중대한 전환점"이라며, "강원자치도의 통합돌봄이 성공적으로 안착할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

이은영 부위원장 또한 "현장에서 쌓아온 다양한 경험을 바탕으로, 도민들이 체감할 수 있는 실효성 있는 제도를 정착시키는 데 기여하겠다"고 포부를 전했다.

박송림 복지보건국장은 "이번 협의체 출범은 강원자치도 돌봄 체계의 전문성과 실행력을 한 단계 높이는 계기가 될 것"이라며, "도민 누구나 사시는 곳에서 건강한 노후를 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>