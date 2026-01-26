경찰, '직무유기' 김용원 인권위 상임위원 피의자 조사

순직해병 특검 인계한 사건

인권위 상임위 수차례 퇴장

경찰이 해병대원 순직 사건에 관해 직무유기 혐의를 받는 김용원 국가인권위원회 상임위원을 피의자 신분으로 불러 조사하고 있다.

26일 경찰 등에 따르면 순직해병 특검 사건을 넘겨받은 경찰청 '3대 특검 특별수사본부'는 이날 오후 2시부터 서울 중구 특수본 사무실에서 김 상임위원을 조사하고 있다. 경찰은 김 상임위원이 정당한 이유 없이 인권위 상임위원회를 퇴장하거나 출석하지 않고, 직원에게 부당한 각서를 작성하도록 강요하는 등 직무를 유기한 혐의가 있다고 보고 있다.

김용원 국가인권위원회 상임위원. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

김 상임위원은 2023∼2024년 인권위 상임위에서 박진 전 인권위 사무총장의 퇴장과 사과를 수차례 요구했다가 받아들여지지 않자 회의장을 이탈했다. 당시 함께 퇴장한 이충상 전 상임위원에게도 직무유기 혐의가 적용됐다. 박 전 사무총장은 순직해병 사건 수사 외압을 폭로해 수사받던 박정훈 대령의 긴급구제 신청을 당시 김용원·이충상 상임위원이 제대로 심사하지 않았다며 갈등을 빚어 왔다.

이 밖에도 김 상임위원은 지난해 정보공개 청구를 통해 박 대령의 진정 신청 관련 기록이 공개됐을 때 인권위 직원에게 '송두환 인권위원장이 불법적인 정보공개를 지시했다'는 각서를 쓰도록 강요한 혐의(직권남용)로도 수사 대상에 올랐다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>