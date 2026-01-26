닷컴버블 이후 최고치 달성 코스닥…코스피는 숨 골라

1064 기록…2000년 9월 이후 최고치

기관 2.6兆 역대급 순매수

개인 3兆 규모 매도폭탄 받아네

코스피는 신고가 경신 후 숨 고르기

코스닥 지수가 1064대로 마감하면서 2000년대 초반 닷컴버블 이후 사상 최고치 기록을 세우며 마감했다. 반면 코스피는 장중 신고가를 경신했지만 차익실현 매물이 출회되면서 종가 기준 5000선 돌파가 다음 기회로 미뤄졌다.

26일 코스닥은 전 거래일 대비 7.09% 오른 1064.41로 마감했다. 닷컴버블이 몰아치던 2000년 9월6일 종가 1074.10 이후 약 26년 만에 가장 높은 종가를 기록한 것이다. 코로나19 이후 유동성이 넘치던 시기에도 도달하지 못한 영역으로 나아가면서 역대급 장세를 보였다.

외국인과 기관투자자의 순매수가 지수를 끌어올린 것으로 풀이된다. 외국인은 6085억원을 순매수했고, 특히 기관투자자의 경우 역대급 규모인 2조6276억원어치를 순매수했다. 통상 수급이 몰리는 날에도 수천억원 수준의 순매수를 보였던 점을 감안하면 이례적이라는 평가다. 개인 순매도 규모가 3조1082억원으로 역대급 매물 폭탄이 나왔음에도 기관 측에서 이를 대부분 받아낸 셈이다.

모든 업종이 상승했다. 금융 업종은 무려 15.43% 급등했다. 제약(9.35%), 기계·장비(8.39%), 전기·전바(7.53%), 일반서비스(7.18%), 제조(7.15%), 화학(5.52%), 비금속(5.32%) 등 5% 넘게 오른 업종도 다수였다.

시가총액 상위 10위 종목도 모두 급등했다. 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 679,000 전일대비 140,000 등락률 +25.97% 거래량 1,790,092 전일가 539,000 2026.01.26 15:30 기준 관련기사 코스피 하락 전환, 코스닥은 1062 도달…신고가 속출[특징주] 레인보우로보틱스 상한가…52주 신고가4년만에 1000 돌파 코스닥…"과거와는 달라"(종합) 전 종목 시세 보기 close (25.4%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 130,200 전일대비 24,300 등락률 +22.95% 거래량 14,466,132 전일가 105,900 2026.01.26 15:30 기준 관련기사 코스피 하락 전환, 코스닥은 1062 도달…신고가 속출4년만에 1000 돌파 코스닥…"과거와는 달라"(종합)오천피·천스닥 출발…장 초반 강세 전 종목 시세 보기 close (22.5%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 241,000 전일대비 43,000 등락률 +21.72% 거래량 3,803,988 전일가 198,000 2026.01.26 15:30 기준 관련기사 코스피 하락 전환, 코스닥은 1062 도달…신고가 속출기회가 왔다면 제대로 살려야...최대 4배 투자금을 연 4%대 금리로4년만에 1000 돌파 코스닥…"과거와는 달라"(종합) 전 종목 시세 보기 close (21.4%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 209,000 전일대비 34,700 등락률 +19.91% 거래량 4,265,569 전일가 174,300 2026.01.26 15:30 기준 관련기사 코스피 하락 전환, 코스닥은 1062 도달…신고가 속출오천피·천스닥 출발…장 초반 강세코스피, 5000 뚫은 후 상승폭 반납하며 4950 마감…"삼성전자 신고가" 전 종목 시세 보기 close (18.7%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 185,600 전일대비 19,700 등락률 +11.87% 거래량 1,588,770 전일가 165,900 2026.01.26 15:30 기준 관련기사 코스피 하락 전환, 코스닥은 1062 도달…신고가 속출4년만에 1000 돌파 코스닥…"과거와는 달라"(종합)오천피·천스닥 출발…장 초반 강세 전 종목 시세 보기 close (11.6%), 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 75,300 전일대비 6,600 등락률 +9.61% 거래량 1,993,462 전일가 68,700 2026.01.26 15:30 기준 관련기사 4년만에 1000 돌파 코스닥…"과거와는 달라"(종합)오천피·천스닥 출발…장 초반 강세'5000피' 100포인트도 안 남았다…4900돌파한 코스피 전 종목 시세 보기 close (10.3%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 280,000 전일대비 26,000 등락률 +10.24% 거래량 612,380 전일가 254,000 2026.01.26 15:30 기준 관련기사 4년만에 1000 돌파 코스닥…"과거와는 달라"(종합)오천피·천스닥 출발…장 초반 강세코스피, 트럼프 관세 위협에 4800선 '출렁'…코스닥도 2% 가까이 급락 전 종목 시세 보기 close (10.0%) 등 두 자릿수 상승률을 기록한 종목이 대부분일 정도다.

반면 코스피는 전 거래일보다 0.81% 하락한 4949.59로 거래를 마쳤다. 장중 5023.76으로 사상 최고치를 경신했으나 차익실현 매물이 출회되면서 종가 기준 5000 돌파는 실패했다.

코스피 시장에서는 개인들이 2조1362억원어치를 순매수했다. 지난해 11월21일 2조6838억원 이후 하루 기준 최대 순매수 규모다. 외국인과 기관은 각각 4161억원, 1조7049억원을 순매도했다.

대부분 업종이 하락했다. 유통(-1.99%), 운송·창고(-1.94%), 건설(-1.69%), 음식료·담배(-1.59%), 증권(-1.39%) 등 1% 넘게 떨어진 업종도 여럿이었다. 금속(4.34%), 의료·정ㅁ리기기(3.78%) 등은 올랐다.

시총 상위 10위 종목 대부분 내렸다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 736,000 전일대비 31,000 등락률 -4.04% 거래량 3,024,618 전일가 767,000 2026.01.26 15:30 기준 관련기사 코스피 하락 전환, 코스닥은 1062 도달…신고가 속출코스피 5000의 힘은 ‘머니무브’…예금·가상자산·연금까지 증시로 몰린다오천피·천스닥 출발…장 초반 강세 전 종목 시세 보기 close (-3.5%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 492,500 전일대비 17,500 등락률 -3.43% 거래량 3,644,338 전일가 510,000 2026.01.26 15:30 기준 관련기사 코스피 하락 전환, 코스닥은 1062 도달…신고가 속출코스닥 바이오 급락 이후 ‘과도한 조정’ 진단…선별적 기회론 다시 부상코스피 5000의 힘은 ‘머니무브’…예금·가상자산·연금까지 증시로 몰린다 전 종목 시세 보기 close (-3.3%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 605,000 전일대비 22,000 등락률 -3.51% 거래량 212,615 전일가 627,000 2026.01.26 15:30 기준 관련기사 코스피 하락 전환, 코스닥은 1062 도달…신고가 속출오천피·천스닥 출발…장 초반 강세오천피 안착, 외국인 매수세에 달렸다 전 종목 시세 보기 close (-3.3%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 155,200 전일대비 3,800 등락률 -2.39% 거래량 1,364,414 전일가 159,000 2026.01.26 15:30 기준 관련기사 코스피 하락 전환, 코스닥은 1062 도달…신고가 속출오천피·천스닥 출발…장 초반 강세'대변신' 기아 셀토스, 생애 첫차부터 패밀리카까지…200만원 인상 전 종목 시세 보기 close (-2.2%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 91,800 전일대비 1,500 등락률 -1.61% 거래량 5,800,785 전일가 93,300 2026.01.26 15:30 기준 관련기사 코스피 하락 전환, 코스닥은 1062 도달…신고가 속출오천피·천스닥 출발…장 초반 강세오천피 안착, 외국인 매수세에 달렸다 전 종목 시세 보기 close (-1.6%), SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 441,000 전일대비 4,500 등락률 -1.01% 거래량 312,374 전일가 445,500 2026.01.26 15:30 기준 관련기사 코스피, 5000 뚫은 후 상승폭 반납하며 4950 마감…"삼성전자 신고가""아무도 가지 못한 길"…5000선 돌파한 코스피'5000피' 100포인트도 안 남았다…4900돌파한 코스피 전 종목 시세 보기 close (-1.2%) 등 1% 넘게 떨어진 종목도 여럿이었다. LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 416,000 전일대비 4,000 등락률 +0.97% 거래량 323,197 전일가 412,000 2026.01.26 15:30 기준 관련기사 오천피·천스닥 출발…장 초반 강세[마켓 ING]코스피, FOMC 주목하며 5000선 안착 시도 전망반도체·자동차 다음은 배터리?… 순환매 장이 이끄는 오천피 전 종목 시세 보기 close (0.9%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,262,000 전일대비 7,000 등락률 +0.56% 거래량 125,974 전일가 1,255,000 2026.01.26 15:30 기준 관련기사 코스피 하락 전환, 코스닥은 1062 도달…신고가 속출오천피·천스닥 출발…장 초반 강세코스피, 장 초반 5000선 회복…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 close (0.8%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,807,000 전일대비 5,000 등락률 +0.28% 거래량 72,980 전일가 1,802,000 2026.01.26 15:30 기준 관련기사 실적 너머 '탈중국' 수혜 원년… 삼성바이오, 글로벌 공급망 재편 '키' 쥐었다오천피·천스닥 출발…장 초반 강세코스피, 장 초반 5000선 회복…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 close (0.1%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 152,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 20,285,661 전일가 152,100 2026.01.26 15:30 기준 관련기사 코스닥 바이오 급락 이후 ‘과도한 조정’ 진단…선별적 기회론 다시 부상코스피 5000의 힘은 ‘머니무브’…예금·가상자산·연금까지 증시로 몰린다오천피·천스닥 출발…장 초반 강세 전 종목 시세 보기 close (0.1%) 등은 올랐다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



