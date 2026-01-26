롯데백화점－대구 달성군, 온라인 쇼핑몰서 '설맞이 농특산물 특별행사'

1만원이상 구매 무료 배송

대구 달성군(군수 최재훈)은 26일부터 2월 15일까지 21일간 롯데백화점 대구점과 온라인 쇼핑몰에서 '달성군 우수 농특산물 설맞이 특별행사'를 진행한다.

이번 행사는 달성군 농업인들이 직접 생산한 지역 농특산물을 설 선물 세트로 구성해 선보이는 기획전으로, 롯데백화점 대구점 지하 2층 식품관과 온라인을 통해 동시에 진행된다. 행사 기간 전 품목 무료배송을 비롯해 구매 금액에 따라 찹쌀과 햅쌀을 증정하는 등 다양한 혜택이 제공된다.

특별행사에서는 1만원 이상 구매 시 전 품목 무료배송 및 찹쌀 500g, 2만원 이상 구매 시 찹쌀과 햅쌀 각 500g씩을 증정한다.

이번 특별전에는 달성군 공동 브랜드 '참달성'과 영농조합법인 '마스터파머'의 대표 상품들이 참여한다. '참달성'은 지역 농업인이 직접 재배하거나 가공한 농산물을 엄선해 판매하는 공동 브랜드다. '마스터파머'는 농업인이 생산한 원료를 활용해 가공·제조한 제품을 선보이는 영농조합법인으로, '스마트 HACCP'과 'ISO 22000' 인증을 갖춰 식품 안전성을 확보하고 있다.

판매 품목으로는 '참달성'의 떡국·잡곡 선물세트, 꿀, 특란·초란 세트, 들기름 세트 등 신선 농산물을 비롯해 '마스터파머'의 잼과 청, 차, 찹쌀 약밥 만들기 밀키트 등 가공식품 12종이 포함됐다.

제품은 롯데백화점 대구점에서 직접 구매할 수 있으며, 온라인에서는 '참달성'과 '마스터파머' 공식 쇼핑몰을 통해 만나볼 수 있다. 온라인몰에서는 보다 다양한 상품 구성도 함께 선보인다.

최재훈 달성군수는 "설 명절을 맞아 달성군 농업인이 정성껏 준비한 우수 농·특산물을 많은 분들께 소개할 수 있어 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 지역 농산물의 경쟁력을 높이고, 온·오프라인 판로 확대를 통해 농가 소득 증대와 신뢰받는 먹거리 공급에 힘쓰겠다"고 말했다.





