신한카드, 7개월 만에 또 희망퇴직…"고직급 인력 구조 개편 불가피"

신한카드가 지난해 6월 희망퇴직을 실시한 지 약 7개월 만에 다시 한번 희망퇴직을 실시한다. 박창훈 대표 취임 이후 두 번째 희망퇴직이다.

26일 금융권에 따르면 신한카드는 지난 23일부터 오는 28일까지 희망퇴직 신청을 받고 있다. 직급과 나이에 관계없이 근속 15년 이상 직원이 대상이다.

회사 측은 희망퇴직자에게 기본급 기준 24개월치 급여를 지급하고, 근속 연수와 직급에 따라 최대 6개월치 급여를 추가로 보상하기로 했다.

앞서 신한카드는 2024년 말에 이어 지난해 6월에도 희망퇴직을 실시했다. 금융권에서 희망퇴직이 통상 연말에 진행되는 점을 고려하면, 지난해 6월 희망퇴직은 이례적이라는 평가가 나왔다.

신한카드가 7개월 만에 다시 희망퇴직을 결정한 것은 현재의 인력 구조만으로는 업황 부진을 타개하는 데 한계가 있다는 판단이 작용한 것으로 풀이된다.

신한카드 관계자는 "수익성 악화에 따라 사업 포트폴리오 조정, 조직 구조 혁신 등의 자구적 노력을 기울여 왔으나 고연령, 고직급 인력 비중이 업계 내 가장 높은 수준이어서 인력 구조 개편이 필요하다고 판단했다"고 말했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



