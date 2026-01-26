본문 바로가기
문화일반

한국만화영상진흥원, '2026 지원사업 설명회' 개최

김희윤기자

입력2026.01.26 15:47

창작중심 예산·지원금 혜택 확대
맞춤형 지원·AI교육 도입 등 지원 방향 발표

문화체육관광부와 한국만화영상진흥원은 '2026 지원사업 설명회'를 열고 만화·웹툰 창작 중심 지원 확대 방향을 26일 공개했다.

한국만화영상진흥원, '2026 지원사업 설명회' 개최
이날 설명회에는 만화계 관계자들이 참석한 가운데, 2026년도 지원사업 정책 방향과 주요 변경 사항이 소개됐다. 진흥원은 전주기 맞춤형 창작 지원을 강화하고, AI 신기술 교육 도입 등 산업 환경 변화에 대응한 지원 체계를 마련하겠다고 밝혔다.


백종훈 한국만화영상진흥원장은 '만화·웹툰 콘텐츠 산업의 전략적 가치 창출'을 정책 기조로 제시하며, 전주기적 창작 지원과 포괄형 공공 인재양성 교육 모델 구축, 만화인 심리상담 지원 시범 운영 등을 추진하겠다고 설명했다.

특히, 2026년에는 전년 대비 만화 창작·제작 중심의 국비 예산이 확대되면서, 교육·창작·제작·성장 단계별 특성을 고려한 맞춤형 지원이 가능해질 전망이다. 지원 절차도 개선해 창작자가 보다 쉽게 지원하고 과제를 수행할 수 있도록 했으며, 지원 대상도 확대했다.


백 원장은 "진흥원은 만화·웹툰 생태계의 지원군이자 동행자로서 K-만화·웹툰 산업의 지속적인 성장을 위해 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.




김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

