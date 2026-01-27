본문 바로가기
금값, 온스당 5000달러 사상 첫 돌파…트럼프 리스크에 안전자산 열풍 [3분 브리프]

입력2026.01.27 08:00

시계아이콘00분 52초 소요
 뉴스듣기

[한 눈에 읽기]
①지정학적 불안에…금값 사상 첫 5000달러 돌파
②노트북 300만원 시대…'칩플레이션' 공포 현실화
③코스닥 4년만에 1000 돌파…매수 사이드카 발동

MARKET INDEX
금값, 온스당 5000달러 사상 첫 돌파…트럼프 리스크에 안전자산 열풍 [3분 브리프]
○미 뉴욕증시 3대 지수 일제 상승 마감

○셧다운 우려에도 저가 매수 유입

○FOMC·빅테크 실적 기대감 고조

TOP 3 NEWS
■ 金 온스당 5000달러 돌파…불안한 시장 '안전자산' 택했다
○국제 경제 불확실성 상승 원인
○국채·통화자산 이탈자금 몰려
○가장자산 비트코인은 하락세
■ "신학기 노트북 값 100만원 ↑…AI 붐·칩플레이션에 가격도 고공행진
○삼성, LG 등 AI 기능 탑재 노트북 출시
○전작보다 출고가 50~100만원씩 인상
○메모리, CPU 가격 급등 영향 겹쳐
■ 4년만에 1000 돌파 코스닥…"과거와는 달라"
○1040선 돌파…2021년 11월 이후 최고치
○정책 수혜 기대감…개미들 '바이오주' 쇼핑
○시총 상위서 게임주 사라져…바이오·2차전지 부상
그래픽 뉴스 : 오천피 안착, 외국인 매수세에 달렸다
금값, 온스당 5000달러 사상 첫 돌파…트럼프 리스크에 안전자산 열풍 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○코스피 이틀 연속 5000선 안착 못 해

○외국인 이달 2.5조 순매수…전월比 절반가량 감소

○외국인, 아직 추가 매수 여력 있어

돈이 되는 法
금값, 온스당 5000달러 사상 첫 돌파…트럼프 리스크에 안전자산 열풍 [3분 브리프] 원본보기 아이콘
■ 한국 법치 10년째 발전이 없다
○WJP 2025, 143개국 중 19위
○1위부터 10위까지 모두 유럽 국가
○동아시아 태평양은 뉴질랜드·호주·일본 
☞기사보기:  https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026012614460673814
■ "공고에 없는 기준으로 채용…징계 1개월 정당"
○재외공관 행정 직원 채용서 특정 지원자 합격
○면접서 공고에 없는 '업무 연속성' 기준 내세워
○법원 "1개월 정직 처분 정당"
☞기사보기:  https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026012614462376162
■ "왜곡 없는 통역이 사법 정의"
○이연경·한우석 법정통역사 인터뷰
○"단어 아닌 법 옮긴다…정확한 언어 찾는 과정"
○"문화 간극 매워야…한국 법 엄중함 전달"
☞기사보기:  https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026012614464079064

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.

오늘 핵심 일정

○국내

06:00 한국 소비자신뢰지수 (1월)


○해외

03:00 미국 2년물 국채 입찰

05:00 독일 부바 발즈 연설

08:50 일본 기업 서비스물가지수 (YoY)

14:00 일본 BoJ 근원 CPI (YoY)

22:15 미국 ADP 고용변화 보고서

22:30 미국 대통령 트럼프 연설

22:30 캐나다 도매판매 (MoM) (12월)

23:45 캐나다 중앙은행(BOC) 금리 발표

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 -7℃(2℃) ｜최고기온 : -2℃(2℃)
○강수확률 오전 20%｜오후 0%
○미세먼지 오전 보통｜오후 보통
금값, 온스당 5000달러 사상 첫 돌파…트럼프 리스크에 안전자산 열풍 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




