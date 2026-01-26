본문 바로가기
사회
강원도, '2026~2027 문화관광축제' 4곳 선정…글로벌 관광 메카로 도약

이종구기자

입력2026.01.26 15:46

철원한탄강얼음트레킹 신규 지정 쾌거
강릉·평창·정선과 함께 '강원 축제' 위상 입증
'2025~2026 강원 방문의 해' 연계 시너지 극대화
도 자체 우수축제도 2월 중 발표

강원특별자치도는 문화체육관광부가 발표한 '2026~2027 문화관광축제'에 도내 4개 축제가 최종 선정됐다고 26일 밝혔다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

이번 발표에서 강원지역은 '강릉커피축제', '평창송어축제', '정선아리랑제'가 재지정됐으며, '철원한탄강얼음트레킹'이 전국 7개 신규 지정 축제 중 하나로 이름을 올렸다.


선정된 4개 축제는 향후 2년간 축제별 연간 4000만원 규모의 국비 지원을 받게 되며, 이와 함께 국제 홍보와 관광상품 개발, 인공지능(AI) 기술을 활용한 수용 태세 개선 등 글로벌 경쟁력 강화를 위한 종합적인 지원 체계가 가동될 예정이다.

도는 이번에 선정된 축제와 '2025~2026 강원 방문의 해' 사업을 전격 연계해 수도권 관광객을 도내 전역으로 확산시키고, '케이-컬처(K-Culture)'의 종합 체험장으로서 축제 현장을 정비할 계획이다.


또한 도는 자체적으로 '2026~2027 도 우수축제' 선정을 위한 심사를 진행 중이며, 오는 2월 중 결과를 발표할 예정이다. 총 8개 축제를 선정해 축제당 3천만 원을 지원할 계획이다.


이동희 강원특별자치도 관광국장은 "이번 문화관광축제 선정은 '철원한탄강얼음트레킹'의 신규 진입과 더불어 강원특별자치도의 독창적인 문화 콘텐츠가 대한민국을 넘어 세계로 통하는 경쟁력을 갖췄음을 증명한 결과"라며 "2025~2026 강원 방문의 해를 맞아 강원의 축제가 전 세계 관광객들이 '케이-컬처(K-Culture)'의 정수를 경험하기 위해 가장 먼저 찾는 필수 방문 코스가 되도록 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
