"지역과 동행, 청년고용 허브"… 동의대, 대학일자리플러스센터 평가 10년 연속 '우수'

영남취재본부 김용우기자

입력2026.01.26 15:45

동의대학교(총장 한수환)가 고용노동부와 한국고용정보원이 실시한 '2025년 대학일자리플러스센터 사업 성과평가'에서 최고 등급인 '우수 대학'으로 선정됐다.


동의대는 이번 선정으로 부울경 지역 대학 중 유일하게 평가가 도입된 2016년부터 10년 연속 우수 등급 획득이라는 대기록을 달성했다. 대학 측은 지역 청년 고용 서비스의 핵심 거점 대학으로 재확인됐다고 평가했다.

동의대는 신입생의 진로 설계부터 재학생의 직무 역량 강화, 졸업생의 취업 매칭까지 '전주기적 통합 지원 체계'를 구축하고 있다고 소개했다. 특히 대학 내에만 국한되지 않고 지역 청년까지 지원 대상을 확대하고 지역 강소기업과 네트워크를 활용한 현장 중심 프로그램을 운영해왔다. 지역사회 전체를 아우르는 청년 고용 허브 역할을 성공적으로 수행해 높은 평가를 받았다는 것이다.


이철균 동의대 대학일자리플러스센터장은 "전문적인 상담 체계와 취업 지원 시스템을 지속적으로 고도화해 거점 대학 역할을 하겠다"고 힘줬다.

청년 고용 평가 10년 연속 '우수'를 획득한 동의대 대학일자리플러스센터.

