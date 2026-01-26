본문 바로가기
IT·통합

컴투스, 日 애니 전시회서 신작 '도원암귀'·'가치아쿠타' 공개

노경조기자

입력2026.01.26 15:44

'애니메 재팬 2026' 단독 부스 참가

컴투스 는 오는 3월 도쿄 빅사이트에서 열리는 애니메이션 전시회 '애니메 재팬 2026'에 참가한다고 26일 밝혔다.


'가치아쿠타: 더 게임'(왼쪽)과 '도원암귀 크림슨 인페르노' 대표 이미지. 컴투스 제공

'가치아쿠타: 더 게임'(왼쪽)과 '도원암귀 크림슨 인페르노' 대표 이미지. 컴투스 제공

애니메 재팬은 2014년부터 개최된 종합 애니메이션 전시회로, 매년 10만명 넘는 관람객이 찾는다. 전 세계 애니메이션과 관련 게임·완구 업체 등이 참가해 신작 발표, 성우 무대, 한정 굿즈, 게임 체험 등 여러 이벤트를 펼친다.

컴투스는 이번 행사에서 단독 부스를 마련하고, 세계적 팬덤을 보유한 일본 애니메이션 기반인 '도원암귀 크림슨 인페르노', '가치아쿠타: 더 게임'(가제) 등을 소개하며 글로벌 공략에 박차를 가한다.


'도원암귀 크림슨 인페르노'는 인기 TV 애니메이션 '도원암귀(桃源暗鬼)' 기반의 턴제 역할수행게임(RPG)이다. 컴투스는 원작의 깊이 있는 스토리와 개성 넘치는 캐릭터 설정을 생생히 살리고, 3D 그래픽과 연출로 박진감 넘치는 전투를 구현하고 있다고 전했다.


'가치아쿠타: 더 게임'은 최근 큰 주목을 받는 '가치아쿠타' 애니메이션을 바탕으로 한 서바이벌 액션 RPG다. 특유의 카툰풍 그래픽과 그라피티 감성, 역동감 넘치는 액션을 콘솔·PC 환경에서 즐길 수 있도록 제작 중이다.

컴투스 관계자는 "앞으로도 국내외 인기 애니·게임 IP 기반 타이틀 서비스를 강화하고, 글로벌 팬덤과 접점을 넓혀 시장 저변을 확장해 나가겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
