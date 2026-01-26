본문 바로가기
민주당경북도당, 이해찬 전 총리 분향소 운영…27일∼31일

영남취재본부 구대선기자

입력2026.01.26 15:35

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

더불어민주당 경북도당(위원장 임미애)은 대한민국 민주주의의 거목이자 반독재 민주화 투쟁의 선봉에 섰던 故 이해찬 전 국무총리의 서거를 애도하며, 오는 27일부터 31까지 경북 안동시 옥동 더불어민주당 경북도당 회의실에 분향소를 설치·운영한다고 밝혔다.


이해찬 전 국무총리는 민주화운동가이자 7선 국회의원, 국무총리를 역임한 민주개혁 진영의 대표적 정치인으로, 대한민국 민주주의의 제도화와 정책적 완성에 평생을 헌신한 인물이다.

이해찬 전 총리의 별세는 한 정치인의 죽음을 넘어, 대한민국 민주주의 한 세대의 퇴장을 의미한다. 그는 영웅적 지도자를 자처하지 않았고, 투쟁의 전면에 서기보다 늘 구조와 제도, 정책과 전략을 설계한 정치인이었다.

거리의 민주투사에서 제도 정치의 기획자, 민주정부의 국정 조정자로 이어진 그의 정치 여정은 한국 민주주의가 감정이 아닌 정책과 시스템으로 작동해야 성공할 수 있다는 신념을 일관되게 증명해왔다.


더불어민주당 경북도당은 "이번 분향소가 단순한 애도의 공간을 넘어, 민주주의의 의미를 되새기고, 고인이 남긴 원칙과 책임의 정치를 다시 다짐하는 자리가 되길 바란다"며 "민주주의를 염원하는 당원과 시민들이 함께 추모할 수 있도록 이번 분향소를 마련했다"고 밝혔다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

