인크레더블버즈 누트라코스, 2026년 설맞이 '시간을 회복하는 선물' 기획전 진행

장효원기자

입력2026.01.26 15:30

인크레더블버즈 누트라코스, 2026년 설맞이 '시간을 회복하는 선물' 기획전 진행
인크레더블버즈 의 이탈리아 이너뷰티 브랜드 누트라코스가 2026년 설 명절을 맞아 '시간을 회복하는 선물' 기획전을 진행한다고 26일 밝혔다. 이번 기획전은 오는 2월9일까지 누트라코스 공식 온라인몰에서 만나볼 수 있다.


누트라코스는 30년간 ECM(Extracellular Matrix·세포외기질) 구조에 접근하는 독자 포뮬러를 개발해 온 브랜드로, 단기적인 변화를 앞세우기보다 일상 속에서 꾸준히 이어지는 루틴을 중시하는 브랜드 철학을 유지해왔다.

특히 국제특허 아미노산 포뮬러를 기반으로 제품을 설계하며 피부 관리와 지속성을 강조하는 이너뷰티 브랜드로 자리매김하고 있다.


이번 2026년 설맞이 기획전 역시 명절을 계기로 자신과 가족, 지인의 일상에 '회복의 시간'을 더하자는 메시지를 중심으로 기획됐다.


누트라코스 드링커블 제품은 현재까지 누적 1000만포 이상 판매되며 이너뷰티 시장에서 안정적인 브랜드 성과를 이어가고 있다.

기획전에는 누트라코스 제품 구성과 함께 일상 속 루틴 관리를 돕는 전용 콘텐츠도 함께 선보인다. 하루 두 번 섭취 루틴을 기록할 수 있는 '회복 캘린더'와 스티커 콘텐츠를 통해 섭취 여부를 직관적으로 확인할 수 있도록 했다.


설 기획전 동안 일정한 루틴을 이어갈 수 있도록 구성된 키트와 스타터 세트를 제공하고, 설시즌에 맞춘 다양한 혜택을 마련했다. 이를 통해 명절 선물과 함께 명절 이후까지 이어지는 관리 루틴을 제안한다는 전략이다.


인크레더블버즈 누트라코스 관계자는 "2026년 설 명절을 맞아 단순한 기념 소비를 넘어 일상에 자연스럽게 스며드는 회복 루틴을 제안하고자 했다"며 "이번 설 기획전이 명절 이후에도 이어지는 회복의 출발점이 되길 바란다"고 전했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
