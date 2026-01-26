구리냐 의정부냐…'지역의사제'에 강남 부모들, 대치동 대신 '경인유학' 고민

학부모·사교육 업체 '술렁'

"위장전입·전략적 이사" 부작용 우려

"남양주 이사 고민하고 있어요, 아이가 고등학교 가기 전에 결정해야죠(입시 커뮤니티 글)"

정부가 오는 2027년 대입부터 전국 32개 의과대학에 도입하는 지역의사제를 놓고 학부모들과 사교육 업체들이 술렁이는 분위기다. 의대 경쟁이 치열하다 보니 미리 지역을 옮겨 희망 대학과 전략을 짜겠다는 것이다.

서울의 한 의과대학(기사 이해를 돕기 위한 사진으로 직접적 관련 없음). 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

해당 전형에 지원하려면 의대 인접 지역에 거주하며 해당 지역 고등학교를 졸업해야 한다. 예를 들어 현재 중학교 3학년 학생이 대전으로 이사해 지역 고등학교를 졸업할 경우, 충북대·건국대·충남대·건양대·을지대·단국대·순천향대 등 충남·충북·대전권 의대 진학이 가능해진다.

현 중학교 1~3학년 학생의 경우 입시 예측 가능성을 고려해 고등학교만 해당 지역에서 입학·졸업하면 지원할 수 있도록 했다. 이에 따라 서울 강남에 거주하는 중학생이 지역의사제 시행 지역으로 이사해 고등학교를 졸업하면 전형 지원이 가능하다.

다만 경인권은 길 하나 사이를 두고 지역의사제 전형 포함 여부가 갈리는 구조이기 때문에, 학부모들이 매우 민감하게 반응하는 눈치다. 지난 23~24일 서울 종로학원에서 열린 입시설명회에서 임성호 종로학원 대표는 "특히 지역 제한에 포함되지 않는 현 중학생들은 서울 강남에 살더라도 구리로 고등학교를 진학하면 되고, 중계동에서 길 건너 의정부로 갈지를 고민하는 사례도 실제로 나오고 있다"고 전했다.

한 교육계 관계자 역시 "지역의사제 전형이 위장전입, 전략적 전학 등의 부작용을 초래할 수 있다"며 "관계부처가 제도를 세밀하게 확인할 필요가 있다"고 꼬집었다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



