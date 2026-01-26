KB국민은행 라스쿨서 브랜드 전문가 '노희영' 특강

'나답게, 나의 꿈을 브랜딩하라' 주제로 강연

KB국민은행은 지난 23일 'KB라스쿨(고등)' 참가자 80여 명을 대상으로 브랜드 컨설턴트 노희영 대표를 초청해 KB라스쿨 비교과 특강을 실시했다고 밝혔다.

'KB라스쿨'은 '즐겁게 공부하는 학교'라는 의미로, KB국민은행의 대표 사회공헌 사업인 'KB Dream Wave 2030'의 학습 분야 프로그램이다. 2008년부터 19년간 전국 2만3000여 명의 청소년에게 학습·진로·문화 등 맞춤형 멘토링을 제공한다.

'KB라스쿨(고등)'은 교육 격차 해소 및 우수 인재 양성을 목표로 고등학교 전 학년을 대상으로 운영된다. ▲유명 강사의 실시간 온라인 강의 ▲대학생 멘토링을 통한 집중 학습관리 ▲정서적 안정과 진로 탐색을 위한 비교과 특강 등 다양한 프로그램을 통해 학생들의 균형 있는 성장을 돕고 있다.

이번 비교과 특강에서는 노희영 대표가 '나답게, 나의 꿈을 브랜딩하라!'를 주제로 강연을 진행했다. 참가 학생들에게 주체적인 삶의 태도와 진로 설계에 대한 통찰을 전하며, 자신의 강점과 가능성을 점검하며 앞으로의 진로를 차분히 그려볼 수 있는 시간을 제공했다.

KB국민은행 관계자는 "포용금융 실천을 통해 미래세대 주인공인 청소년들의 건강한 성장을 뒷받침하겠다"며, "앞으로도 금융의 사회적 책임을 다하도록 다양한 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.





