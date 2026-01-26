본문 바로가기
동국제강, 영업이익 594억원…전년 대비 42% 줄어

서믿음기자

입력2026.01.26 15:21

매출 3조2034억원, 순이익 82억원
전년 대비 매출 9.2%, 순이익 76.4%

동국제강이 철강 수요 부진과 원가 부담 확대 속에서 2025년 실적 감소를 기록했다.

동국제강 로고. 동국제강 제공

동국제강그룹 계열사 동국제강은 K-IFRS 별도 기준으로 2025년 매출 3조2034억원, 영업이익 594억원, 순이익 82억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 대비 매출이 9.2%, 영업이익이 42.1%, 순이익이 76.4% 각각 감소한 수치다.


4분기 실적을 보면 매출은 8150억원으로 전분기 대비 6.0% 증가했으나, 영업이익은 7억원으로 97.1% 급감했다. 순이익은 135억원의 손실을 기록하며 적자로 전환했다. 전년 동기와 비교하면 매출은 0.8% 감소했고, 영업이익은 흑자 전환했으나 순이익은 적자를 이어갔다.

동국제강은 철강 수요 둔화에 따른 판매량 감소와 제품 가격 하락이 실적에 영향을 미쳤다고 설명했다. 여기에 전기요금 인상과 스크랩 가격 상승 등 원가 부담이 확대되면서 수익성이 전반적으로 악화됐다는 분석이다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
