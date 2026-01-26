'대구경북 통합추진단' 현판식…공동단장 대구시·경북도 기획조정실장

경북도는 26일 도청에서 대구시와 함께 '대구경북통합추진단(T/F)' 현판식을 갖고 대구경북 행정통합을 위한 실무체계를 즉각 가동한다고 밝혔다.

이는 경북도와 대구시가 지난 20일 대구경북 행정통합에 대한 공동 입장문을 통해 통합 절차를 본격적으로 진행하기로 뜻을 모은 데 따른 후속 조치다.

'대구경북 통합추진단' 현판식이 끝난 뒤 홍성주 대구시 경제부시장(왼쪽), 이철우 경북지사(중앙), 양금희 경북도 경제부지사가 발언하고 있다. AD 원본보기 아이콘

추진단은 경북도와 대구시 기획조정실장을 공동단장으로 경북도 지방시대정책국장과 대구시 정책기획관이 각각 실무팀을 맡아 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

먼저, 추진단은 정부의 행정통합 지원 방향을 재확인하고 통합의 방안과 주요내용을 대구경북 공동으로 합의보완해 경북도의회에 적극 설명하는 등 도의회 '통합 의견 청취'에 최우선으로 집중한다.

또한 도의회 의견 청취 후, 광주전남, 대전충남 등 통합을 추진하는 광역 지방정부와 함께 국회의 통합 특별법 입법 절차를 지원하는 업무를 수행할 예정이다. 특별법 통과 이후에는 법령과 관련 규정에 따라 실질적인 통합 절차도 추진해 나갈 계획이다.

이날 현판식에 참석한 대구시 홍성주 경제부시장은 "여기 계신 분들이 대구경북의 새로운 발전을 이끌 주역들이다"라며, "대구경북 전지역이 수도권에 대응해 지역의 미래 경쟁력을 갖출 수 있도록 힘을 모아주시길 바란다"고 직원들을 격려했다.

이철우 도지사는 "그동안 대구경북이 주도한 행정통합이 국가적 아젠다로 채택돼 국가와 지방 대혁신의 역사적 전기를 맞았다"며 "대구경북은 한뿌리인 만큼, 다시 힘을 합쳐 대한민국의 중심에 서야한다"며 통합의 추진상황과 방향을 다시한번 강조했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



