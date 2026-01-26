카카오, 4대 과기원과 AI 지역인재 사업…500억원 규모

AI 육성 프로젝트 시상식…수상 팀에 최대 10억원 투자 검토

카카오그룹이 미래 인공지능(AI) 산업을 이끌 인재 발굴을 위한 산학 협력 프로젝트의 첫 성과를 공개했다.

카카오는 지난 22일 경기도 용인시 카카오 AI캠퍼스에서 '4대 과학기술원 X 카카오 AI 육성 프로젝트' 결선 및 시상식을 개최했다고 26일 밝혔다. 이번 프로젝트는 지난해 9월 카카오그룹이 발표한 500억원 규모의 지역 AI 생태계 육성 계획의 첫 실행 사례다.

지난 22일 카카오 AI캠퍼스에서 결선에서 시상한 5개 팀과 시상자, 관계자가 기념 사진을 찍고 있다. 카카오 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 프로젝트에는 한국과학기술원(KAIST), 광주과학기술원(GIST), 대구경북과학기술원(DGIST), 울산과학기술원(UNIST) 등 4대 과학기술원 소속 교수·학생으로 구성된 66개 팀이 참여했다. 공모 분야는 ▲카카오 AI 서비스·인프라 ▲카카오뱅크 금융 고도화 ▲카카오모빌리티 미래 사업 ▲카카오엔터테인먼트 핵심 기술 등 카카오의 주요 사업과 연계된 기술 창업 아이디어였다.

결선에는 총 13개 팀이 발표를 진행했으며, 카이스트 소속인 애니브릿지 AI팀이 대상을 수상했다. 최종 선발 5개 팀에는 총 3900만원의 상금이 지급되며, 모든 수상 팀에는 팀당 최대 3500만 원 규모의 카카오클라우드 크레딧이 제공된다. 이날 행사에는 백준호 퓨리오사AI 대표가 참석해 특별 강연을 진행했다.

해당 팀들은 향후 6개월간 카카오인베스트먼트의 초기 육성 프로그램을 통한 사업별 멘토링을 지원받는다. 기술 고도화와 사업 모델 구체화 성과에 따라 팀당 최대 10억원 규모의 후속 투자 검토 기회도 주어진다.

장윤주 카카오엔터테인먼트 대표는 축사를 통해 "연구 단계에 머무르지 않고 실제 산업으로 확장 가능한 아이디어들이 다수 확인됐다"며 "이번 프로젝트가 AI 기술이 시장과 만나는 출발점이 되길 기대한다"고 말했다. 김도영 카카오인베스트먼트 대표는 "4대 과학기술원이 보유한 연구 역량과 카카오의 서비스·투자 경험의 연계 가능성을 엿볼 수 있었다"면서 "단발성 공모가 아니라 지속 가능한 AI 인재·스타트업 육성 모델로 이어가겠다"고 밝혔다.

한편, 카카오그룹은 이번 프로젝트를 시작으로 산학 협력을 기반으로 한 AI 인재 육성 체계를 고도화하도록 지원을 이어갈 예정이다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>