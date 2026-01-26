美계란 112만개 수입…오는 30일부터 시중공급

농식품부·식약처, 美수입 신선란 점검

정부가 고병원성 조류인플루엔자(AI) 확산 등 향후 국내 수급상황이 악화할 가능성에 대비해 시범 수입한 미국산 신선란에 대한 점검에 나선다. 해당 물량은 오는 30일 대형마트 등을 통해 시중에 공급될 예정이다.

농림축산식품부와 식품의약품안전처는 미국에서 수입된 신선란 112만개에 대한 검역·검사와 계란 세척·선별·포장 등 전 과정을 점검한다고 26일 밝혔다.

농식품부 관계자는 "현재 계란 수급은 비교적 안정적인 상황"이라며 "다만 산란계 농장에서 고병원성 조류인플루엔자가 추가 발생 시에는 수급상황 불안이 발생할 가능성도 배제할 수 없는 상황인 점을 고려해 계란 수입 전 과정을 점검한 것"이라고 설명했다.

농식품부는 향후 계란 수급상황이 악화해 본격적인 계란 수입 시의 시행착오를 최소화하기 위해 한국농수산식품유통공사(aT)를 통해 224만개를 수입하기로 한 바 있다. 지난 23일 초도 물량 112만개가 도착했고, 나머지 물량은 1월 말까지 수입될 예정이다.

이번에 수입된 미국산 신선란은 국내 검역과 수입식품검사 결과 안전성에 문제가 없는 경우 이르면 오는 30일부터 유통업체 및 식자재 업체를 통해 시중에 공급된다.

식약처는 국내 계란 가격 안정과 국민에게 안전한 수입 신선란의 원활한 공급을 위해 선별포장 작업과 동시에 신속한 수입식품 검사를 실시해 신속통관을 지원한다. 단 국민 건강 보호를 위해 동물용의약품과 살모넬라균 등에 대한 정밀검사와 산란일자 난각표시 등 표시사항 확인 등을 철저히 확인해 수입 계란의 안전성을 확보할 방침이다.

농림축산식품검역본부는 해외 가축전염병 병원체의 국내 유입 차단을 위해 신선란을 운송한 컨테이너 등 포장 파손 여부를 확인하고, 수입금지 지역 경유 여부 등에 대한 역학조사를 실시한다. 또 신선란에 대한 현물검사와 할란검사(계란을 깨트려 실시하는 검사) 및 가축전염병 모니니터링 검사를 통해 제품 이상 및 가축전염병 오염 여부 확인 등 검역을 실시할 예정이다.

박정훈 농식품부 식량정책실장은 "정부는 계란 가격 안정을 위해 납품단가 인하지원, 농축산물 할인지원 등을 지속해서 추진하는 한편, 고병원성 AI 확산 등으로 계란 수급 상황이 불안해질 경우에는 신선란 수입 등 추가적인 대응 방안도 검토해 국민들이 소비하는 계란의 체감 물가 부담을 완화하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>