혁신당, 민주당과 합당 결정 조국 대표에 위임키로

문혜원기자

입력2026.01.26 15:07

26일 당무위서 찬반 토론 끝 결정

조국혁신당은 더불어민주당의 합당 제안과 관련된 협의 등 전권을 조국 당 대표에게 위임한다고 26일 밝혔다.

조국 조국혁신당 대표가 26일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 김현민 기자

조국 조국혁신당 대표가 26일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 김현민 기자

혁신당은 이날 오후 서울 여의도 중소기업중앙회에서 당무위원회를 열고 '민주당 합당 제안' 관련 찬반 논의를 거친 뒤 이같이 결정했다고 입장문을 통해 발표했다.


혁신당은 또 입장문에서 조국혁신당의 독자적인 비전, 가치, 정책에 기초하여 당원의 총의에 따라 합당 여부를 판단한다고 밝혔다.

박병언 혁신당 선임대변인은 당무위를 마친 뒤 취재진과 만나 "비공개 회의를 시작하기 전 조국 대표는 '형식적인 말 말고 가슴속에 있는 말을 직설적으로 해달라'고 요청했고, 회의에 참석한 32명 당무위원이 모두 발언을 했다"면서 "민주당 합당 제안에 대해 진지하고도 격렬한 찬반 논의를 했다"고 전했다.


이어 "'거대 집권 여당에 비해 아무래도 우리 당은 구성이 작기 때문에 휘둘려선 안 된다', '당대표를 중심으로 질서 있고 차분하게 대처해야 한다'라는 데에 모두 견해가 일치했다"고 전했다.


다만 고(故) 이해찬 전 국무총리 별세로 민주당에서 이번 주를 추모 애도 기간으로 지정하고, 최소한의 당무만 처리하기로 하면서 합당 관련 양당 간 논의는 더욱 길어질 전망이다.




문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
