광주 북구 "직원 안전 최우선"…악성 민원 차단

광주 북구가 폭언과 폭행 등 악성 민원으로부터 공무원들을 보호하기 위해 강력한 대응책을 마련했다.

26일 광주 북구에 따르면 구는 '안전한 근무환경 조성 및 직원 보호 계획'을 수립하고, 연중 3개 분야 31개 과제를 본격적으로 시행한다.

이번 계획은 민원 담당 공무원의 안전을 확보하고 상호 존중하는 문화를 조성하기 위해 마련됐다. 주요 내용은 ▲안전한 민원 환경 구축 ▲공무원 근무 여건 개선 ▲치유 및 회복 지원 등이다.

우선 북구는 다음 달까지 관내 27개 동 행정복지센터와 11개 민원 부서에 '양방향 비상벨'을 설치한다. 위급 상황 발생 시 벨을 누르면 자동으로 112상황실과 연결돼 경찰의 신속한 출동을 돕는다.

채증 장비도 대폭 확충한다. 민원인의 위법 행위를 기록할 수 있는 웨어러블 캠과 공무원증 녹음기 등 휴대용 보호 장비를 추가로 보급해, 현재 50% 수준인 민원 창구 공무원 대비 장비 보급률을 100%까지 끌어올릴 계획이다.

인력 보강도 이뤄진다. 60~65세 경찰·군인 퇴직자 등으로 구성된 '민원실 안전요원' 27명을 선발해 특이 민원 발생 이력이 있는 11개 부서에 배치한다. 이들은 민원실 질서 유지와 사회복지 담당 공무원의 출장 시 동행 업무를 수행하게 된다.

시스템적인 보호 장치도 강화한다. 민원인이 유선상으로 욕설이나 협박을 지속할 경우, 경고 멘트 송출 후 통화가 자동으로 종료되는 '악성 민원 전화 대응 시스템'을 구청 전 부서에 적용한다.

이 밖에도 격무에 시달리는 민원 담당 공무원을 위해 직무 스트레스 관리, 심리 상담, 힐링 프로그램 등을 운영하며 정서적 치유와 회복을 지원할 방침이다.

문인 북구청장은 "관공서에서 발생하는 위법 행위로부터 공직자와 주민을 보호하는 일은 지자체의 당연한 책무"라며 "앞으로도 대민 업무 최일선에 있는 공직자들이 안심하고 일할 수 있도록 체감도 높은 보호 대책을 지속해서 마련하겠다"고 말했다.





