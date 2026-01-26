"보여주세요" 손님 행세하며 금은방 턴 30대 검거

충장로 일대 돌며 잇단 범행

경찰, 재범 우려 영장 신청

광주 동부경찰서 전경. AD 원본보기 아이콘

손님 행세를 하며 금은방에 들어가 귀금속을 훔쳐 달아난 30대가 경찰에 붙잡혀 구속 갈림길에 섰다.

26일 광주 동부경찰서는 절도 혐의로 30대 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 밝혔다.

A씨는 지난 23일 오전 11시부터 낮 12시 사이 광주 동구 충장로 귀금속 거리에 있는 금은방 2곳에서 금목걸이와 팔찌 등 총 380만 원 상당의 귀금속을 훔쳐 달아난 혐의를 받고 있다.

조사 결과 A씨는 손님인 척 가게에 들어가 물건을 보여달라고 한 뒤, 업주의 감시가 소홀한 틈을 타 귀금속을 주머니에 넣는 수법으로 범행한 것으로 드러났다.

그는 한 상점에서 범행을 저지른 뒤 곧장 인근의 다른 금은방으로 이동해 같은 수법으로 물건을 훔치는 대범함을 보였다.

피해 업주의 신고를 받고 출동한 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 A씨의 동선을 추적, 범행 당일 오후 10시쯤 그를 검거했다.

일정한 직업이 없는 A씨는 경찰 조사에서 "생활비가 없어서 그랬다"는 취지로 진술하며 혐의를 인정한 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨의 재범 우려 등을 고려해 구속영장을 신청했으며, 구속 여부는 이날 오후 결정될 예정이다. 경찰은 A씨를 상대로 여죄가 있는지 등을 추가로 조사하고 있다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



