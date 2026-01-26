본문 바로가기
BTS 월드투어 소식에 부산 여행 검색 2375% 급증

이이슬기자

입력2026.01.26 14:54

英 가디언 "북미 전역 도시 경제에 큰 영향"

방탄소년단. 빅히트뮤직 제공

방탄소년단. 빅히트뮤직 제공

그룹 방탄소년단의 월드투어 개최 소식에 관광, 숙박 수요가 급증하는 등 전 세계가 들썩이고 있다.


26일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 방탄소년단은 오는 4월9일 고양종합운동장 주경기장을 시작으로 34개 도시에서 총 82회 규모로 'BTS 월드 투어 아리랑'을 진행한다.

글로벌 숙박 플랫폼 호텔스닷컴에 따르면 투어 계획 발표 이후 48시간 동안 해외에서 서울로 향하는 여행 검색량은 전주 대비 155% 증가했다. 특히 6월 공연 개최지인 부산의 검색량은 2375% 급증했으며, 일본과 홍콩 등 아시아 주요 지역의 부산 여행 검색량은 수천 퍼센트 이상 늘었다. 내국인의 서울과 부산 여행 검색량 역시 각각 190%, 3855% 증가한 것으로 나타났다.


브라질 뉴스 전문 라디오 밴드뉴스는 교통 판매 플랫폼 클릭버스의 데이터를 인용해 상파울루 공연 발표 후 현지행 버스 표 검색량이 직전 대비 600배 이상 증가했다고 보도했다.


영국 일간지 가디언은 "이번 투어가 북미 전역의 도시 경제에 영향을 미칠 글로벌 이벤트가 될 것"이라는 경제학자들의 평가를 전했다. 가디언은 공연 티켓 한 장이 지역 경제에서 평균 3배 이상의 소비 효과를 창출한다고 분석했다.

방탄소년단은 국가 이미지 제고에도 기여하고 있다. 최근 문화체육관광부가 발표한 '2025년 대한민국 국가 이미지 조사'에서 이들은 한국 이미지에 긍정적인 영향을 준 한국인 1위에 선정됐다. 솔로 가수로 활동 중인 정국은 6위에 이름을 올렸다.


한편 방탄소년단은 오는 3월20일 오후 1시 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'을 발매한다. 이번 신보에는 팀의 정체성과 사랑을 다룬 총 14곡이 수록된다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
