본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[포토] 최고위 발언하는 조국 대표

김현민기자

입력2026.01.26 14:47

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 최고위 발언하는 조국 대표
AD
원본보기 아이콘

조국 조국혁신당 대표가 26일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

걸리면 10명 중 7명 숨진다…백신도 치료제도 없다는 감염병 인도서 확산 걸리면 10명 중 7명 숨진다…백신도 치료제도 없다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'나야, 주인공' 무대 오른 대통령"센 척하시네" 조롱도 인기도 폭발했다

美 초강력 눈폭풍에…하늘길 멈추고 난방비 치솟을듯

'레벨4 무인 로보택시' 연내 서울 도심 달린다

"수도권 떠난 청년 취업자들, 6개월 버티면 720만원 더"

백두혈통에 손을 댔다고?…김정은 딸 건드리는 장면, 그대로 방송

신학기 노트북 한대가 500만원? 실화냐!

'돈 버는 AI' 야욕 드러낸 오픈AI…광고 이어 B2B 서비스도 출시

새로운 이슈 보기