세라젬, 의료기기 기술 확장 담은 신규 캠페인 공개

세라젬이 기술 혁신의 과정을 담은 신규 캠페인 영상을 공개했다고 26일 밝혔다. 이번 영상은 단일 제품 홍보를 넘어 의료기기 기술을 중심으로 세라젬이 확장해 온 기술 진화의 궤적을 조명하는 데 초점을 맞췄다.

캠페인은 척추 관리 의료기기를 시작으로 위장 증상 개선, 혈액순환 개선 등으로 기술 영역을 넓혀 온 과정을 하나의 서사로 구성했다. 이를 통해 세라젬을 특정 제품군이 아닌 일상 속 다양한 건강 관리를 지원하는 의료기기 브랜드로 인식시키겠다는 전략이다.

영상에는 ▲누워서 척추 견인 기술을 구현한 '마스터 V 컬렉션' ▲간편한 섭취 방식으로 위장 증상 완화를 돕는 '세라젬 밸런스' ▲앉아서 혈액순환 개선을 지원하는 '셀트론 순환 체어' 등이 순차적으로 등장한다. 각 제품은 동일한 의료기기 기술이 서로 다른 생활 환경으로 확장되는 사례로 제시된다.

캠페인의 핵심 메시지는 '세라젬은 세라젬을 혁신 중'이다. 28년에 걸쳐 스스로 기술을 재정의하며 새로운 영역으로 확장해 온 과정을 브랜드 서사로 풀어냈다는 설명이다.

세라젬은 이번 캠페인에서 제시한 기술 확장 방향을 CES 2026에서도 중장기 전략으로 소개했다. 'AI 웰니스 홈'을 통해 의료기기 기술을 중심으로 한 제품과 서비스를 유기적으로 연결하는 주거형 홈 헬스케어 플랫폼 구상을 제시하며 글로벌 시장 공략에 속도를 내고 있다.

세라젬 관계자는 "척추 관리 의료기기 기술로부터 시작된 세라젬의 기술력이 일상생활 속에서 어떻게 활용되며 확장돼 왔는지를 보여주기 위해 기획된 캠페인"이라며 "의료기기 기술을 기반으로 홈 헬스케어 솔루션을 지속 고도화해 나가겠다"고 말했다.





