영천시의회, 제250회 임시회 개회

영남취재본부 최대억기자

입력2026.01.26 14:40

주요업무보고·제1회 추가경정예산안 등 처리 예정

영천시의회(의장 김선태)는 26일 제1차 본회의를 시작으로 2월 6일까지 12일간의 일정으로 제250회 임시회를 개회하고 본격적인 의정활동에 들어갔다.


이번 임시회에서는 2026년도 시정 주요 업무보고 청취를 비롯해 제1회 추가경정예산안, 조례안 및 기타안건 등 시민 생활과 직결된 주요 현안들을 다룰 예정이다.

영천시의회 제공

이날 열린 제1차 본회의에서는 제250회 영천시의회 임시회 회기 결정의 건을 비롯해 총 4건의 안건을 처리했다.

주요안건으로 집행부가 지방자치법 제142조에 따라 제출한 2026년도 본예산 12건(세입1, 세출11)에 대한 재의요구안이 본회의 심의 결과 부결됐다.


김선태 의장은 개회사에서 "병오년 새해 첫 임시회를 맞아 진행되는 2026년도 주요업무보고를 통해 시정 운영 방향과 비전을 면밀히 점검하겠다"며 "주민이 체감할 수 있는 현장 중심의 의정을 구현하고, 집행부의 책임 있는 행정과 소통을 바탕으로 시민 행복이라는 최우선 가치를 실현하는데 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.


한편 향후 의사일정은 27일부터 각 상임위원회별로 주요업무보고 청취와 조례안 및 기타안건에 대한 심의 후 2월 4일 제2차 본회의에서 조례안 등의 의결과 함께 추가경정예산안 심사를 위한 예산결산특별위원회 구성을 완료한다.

회기 마지막 날인 2월 6일 제3차 본회의에서 2026년도 제1회 추가경정예산안을 확정하며 회기를 마무리할 계획이다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
