신한은행, 일본환경금융연구소 '2025 지속가능금융상' 수상

신한은행은 전환금융을 통해 생산적 금융을 실천한 성과를 인정받아 일본환경금융연구소가 주관하는 '2025 지속가능금융상(Sustainable Finance Awards)' 글로벌 부문 수상기관으로 선정됐다.

신한은행이 지난 23일 일본환경금융연구소(RIEF·Research Institute for Environmental Finance)가 주관한 시상식에서 이 같은 평가를 받았다고 26일 밝혔다. 일본환경금융연구소의 지속가능금융상은 2015년 시작돼 올해로 11회 맞아, 일본 환경성과 도쿄도가 주관하는 주요 지속가능 분야 시상식들과 권위를 인정받고 있다.

신한은행은 지난해 사무라이 채권 시장에서 최초로 전환채권(Transition Bond)을 발행하며 일본 전환금융 시장을 개척한 점과, 전환금융을 체계적으로 추진해 온 성과를 높이 평가받았다. 전환금융은 감축 경로와 이행 성과를 전제로 고탄소 산업의 단계적 친환경 전환을 지원하는 금융이다. 기존 녹색금융만으로는 포괄하기 어려웠던 전환 단계 산업까지 지원 범위를 넓히며, 금융사의 친환경 포트폴리오 전환을 위한 현실적 대안으로 국내외에서 주목받고 있다.

국내에서도 정부 차원의 전환금융 가이드라인 제정이 예정된 가운데, 신한금융그룹은 글로벌 전환금융 확산 흐름에 선제적으로 대응하기 위해 2025년 5월 '그룹 전환금융 가이드라인'을 제정했다. 이에 따라 신한은행은 지난해 11월 일본 채권시장에서 총 400억엔 규모의 사무라이 전환채권을 발행하며 전환금융 실행력을 강화했다.

신한은행은 전환금융이 정부가 추진 중인 '녹색대전환(K-GX)'과 '생산적 금융' 정책 방향과 맞닿아 있다고 보고 있다. 중장기적인 저탄소 경제 전환을 지원하는 동시에 설비 투자와 기술 혁신을 촉진해 금융 자본이 실물경제의 생산적 부문으로 유입되는 구조라는 설명이다. 신한은행 관계자는 "앞으로도 정부 정책 방향에 맞춰 전환금융과 녹색금융을 균형 있게 추진해 나가겠다"고 말했다.





