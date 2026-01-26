본문 바로가기
유니드, 작년 4분기 영업이익 76억원…전년 동기 38.7%↓

서믿음기자

입력2026.01.26 14:34

4년 연속 연간 매출 1조원 이상
中 법인 역대 최대 판매량 달성

유니드는 지난해 4분기 연결 기준 매출 3463억원, 영업이익 76억원을 기록했다고 26일 공시했다. 매출은 전년 동기 대비 25.7% 증가했지만, 영업이익은 같은 기간 38.7% 감소했다.

유니드 로고, 유니드 제공

유니드 로고, 유니드 제공

지난해 연간 기준으로는 매출이 전년보다 20.4% 늘어난 12조388억원, 영업이익은 7.8% 감소한 880억원으로 집계됐다. 유니드는 OCI그룹 계열 화학기업으로, 2022년 이후 연간 매출 1조원 이상을 기록하는 흐름을 4년 연속 이어가고 있다.


회사 측은 중국 후베이성 이창 공장(UHC)이 지난해 안정적으로 가동되면서 판매 물량이 확대돼 연간 기준 역대 최대 매출을 달성했다고 설명했다. 다만 매출 증가에도 불구하고 영업이익은 대규모 프로젝트 종료에 따른 일회성 요인과 원료 부산물인 염소 가격 약세 등 외부 환경의 영향으로 전년 대비 감소했다고 덧붙였다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
