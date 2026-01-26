화성시, 동탄역·동탄구청 연계 순환버스 운행 시작

4개 노선…역·구청과 주거·상업·교육시설 연결

경기도 화성시는 26일부터 동탄역 및 동탄구청을 중심으로 동탄1·2신도시 주요 주거지역과 상업·교육시설을 연결하는 순환버스 4개 노선 개통식을 개최하고 운행을 시작했다고 이날 밝혔다.

화성시가 26일 개최한 '동탄역 순환버스' 개통식에서 참석자들이 기념 테이프를 자르고 있다. 화성시 제공

동탄역 순환버스는 다음 달 일반구청 출범에 대비해 동탄역 및 동탄구청과 연계된 교통망을 확충하고 행정서비스 접근성을 높이기 위해 도입된 노선이다.

동탄1순환 노선은 우남퍼스트빌을 출발해 동탄역(동탄구청)을 종점으로 하는 A·B 노선으로 운영된다. A노선은 신일·메타폴리스·새강마을·동탄초 등을, B노선은 푸른마을·메타폴리스·예당마을·예당고 등을 경유한다.

동탄2순환 A노선은 치동천힐링정원과 동탄4동 단독주택 단지를 연결한다. 노선은 11자상가, 동탄역(동탄구청), 롯데캐슬, 동탄4동 일원을 지난다. B노선은 A노선과 기점·종점은 동일하고 경유지 순서만 역순이다.

시는 동탄역과 남동탄권을 연계하는 노선 구축도 추진 중이다. 이 노선이 신설되면 남동탄 지역 주민들의 출퇴근 및 생활 이동 편의가 크게 향상될 것으로 시는 기대한다.

앞서 시는 만세구청과 효행구청 권역을 중심으로 구청 접근성 개선을 위한 버스 노선 개편과 증차, 신규 노선 개통을 추진했다. 만세구청 권역은 ▲33-3번 노선(향남~만세구청~장안~조암) 신설 ▲13-2번 노선 증차 ▲33-1번 노선 경로 조정 등을 마쳤다. 효행 구청 권역은 22-8번 노선(어천역~봉담1·2지구~효행구청)과 26번 노선(수원대~효행구청~정남산업단지)을 신설했다.

정명근 화성시장은 "앞으로도 신설되는 구청과 연계한 교통망을 지속해서 확대할 것"이라며 "관계기관과 적극적으로 협의해 시민 중심의 편리한 대중교통 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.





정두환 기자



