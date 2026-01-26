호주 사이클 대회 도중 갑자기 난입한 '캥거루'…현장은 아수라장

우승자 "호주에서 가장 위험한 건 캥거루"

호주에서 열린 국제 자전거 대회 도중 캥거루가 코스로 뛰어들어 선수들과 충돌하는 사고가 발생해 현장이 아수라장이 됐다.

25일(현지시간) 뉴욕포스트 등에 따르면 이날 사고는 호주 남부 애들레이드에서 개최된 국제 프로 사이클 대회 '투어 다운 언더' 마지막 스테이지에서 발생했다.

당시 상황이 담긴 영상에는 총 170㎞ 코스 중 약 100㎞를 남겨둔 시점에서 캥거루 한 마리가 갑자기 도로로 뛰어들어 선두그룹을 들이받는 장면이 담겼다. 잠시 뒤 또 다른 캥거루까지 코스로 난입하면서 혼란은 더욱 커졌다. 일부 선수들은 캥거루를 피하려 잠시 자전거를 멈춰 세웠으며, 몇몇 선수들은 넘어지거나 충돌을 피하지 못해 부상을 입었다.

사이클 대회 도중 갑자기 뛰어든 캥거루. X AD 원본보기 아이콘

현장 생중계 해설진도 당황한 반응을 보였다. 한 해설자는 "세상에, 캥거루다. 이런 장면은 처음 본다"고 외쳤고, 또 다른 해설자는 "안타깝게도 어떤 위험은 미리 대비할 수 없다. 야생동물에게 길을 비키라고 말할 수는 없다"고 말했다. 사고가 발생한 구간은 대회 중 가장 긴 코스로, 당시 기온도 38도까지 치솟으며 무더위가 기승을 부리고 있었다. 혼란 속에서도 경기는 중단 없이 이어졌지만, 캥거루와 충돌한 일부 선수를 포함해 최소 3명이 부상으로 경기를 포기한 것으로 전해졌다.

호주 출신의 제이 바인 선수는 충돌 사고에 휘말렸음에도 경기를 포기하지 않았고 선두 자리를 지켜내 결국 우승을 차지했다. 바인은 호주매체 채널 7과의 인터뷰에서 "사람들이 호주에서 가장 위험한 게 무엇이냐고 묻으면 항상 캥거루라고 답한다"며 "덤불 속에 숨어 있다가 우리가 멈출 수 없는 순간 갑자기 튀어나온다. 오늘 그 말이 증명됐다"고 말했다. 이어 "운이 나빴지만, 다행히 크게 다치지 않고, 선두자리를 지킬 수 있어 기쁘다"고 덧붙였다.

이번 사고로 캥거루 한 마리는 부상이 심해 안락사됐으며, 다른 한 마리는 추가 피해 없이 현장을 벗어난 것으로 전해졌다. 해당 영상은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 빠르게 확산하며 화제가 됐다. 누리꾼들은 "이보다 더 호주다운 장면은 없다"는 반응을 보였고, 일각에서는 야생동물 보호를 위해 "위험한 자전거 경기 운영을 제한해야 한다"는 주장도 제기됐다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>