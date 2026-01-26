세계 독립음악 네트워크 부회장에 노건식 음레협 부회장

노건식 음레협 부회장. liak 제공 AD 원본보기 아이콘

노건식 한국음악레이블산업협회(LIAK) 부회장이 세계독립음악네트워크(WIN) 부회장에 선출됐다고 LIAK가 26일 밝혔다. 한국인이 WIN 회장단에 이름을 올린 것은 이번이 처음이다.

지난 20일 선출된 노 부회장의 임기는 1년이다. 노 부회장은 사운드리퍼블리카 공동대표로 미국 루이빌대학교 의과대학 생리학 박사 과정을 수료했으며, 국내 음악 레이블 산업을 대표해 국제 정책 논의와 네트워크 구축에 참여해 왔다.

WIN 회장에는 스페인 에버래스팅레코드의 마크 킷캣 최고경영자(CEO)가 선임됐다. 노 부회장과 함께 부회장직을 수행할 인사로는 아르헨티나 독립레이블협회의 세실리아 크레스포가 선출됐다.

2006년 설립된 WIN은 전 세계 43개국 음악협회와 수천 개 레이블을 연결하는 국제 조직이다. 각국 음악 산업을 대변하며 공정한 시장 환경 조성을 위한 정책 협력 활동을 펼치고 있다.

노 부회장은 "한국 음악과 레이블이 WIN의 글로벌 네트워크 안에서 적극적으로 소개되고 실질적인 국제 협력으로 이어질 수 있도록 기여하겠다"고 말했다.





