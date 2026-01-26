본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

세계 독립음악 네트워크 부회장에 노건식 음레협 부회장

이이슬기자

입력2026.01.26 14:26

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
노건식 음레협 부회장. liak 제공

노건식 음레협 부회장. liak 제공

AD
원본보기 아이콘

노건식 한국음악레이블산업협회(LIAK) 부회장이 세계독립음악네트워크(WIN) 부회장에 선출됐다고 LIAK가 26일 밝혔다. 한국인이 WIN 회장단에 이름을 올린 것은 이번이 처음이다.


지난 20일 선출된 노 부회장의 임기는 1년이다. 노 부회장은 사운드리퍼블리카 공동대표로 미국 루이빌대학교 의과대학 생리학 박사 과정을 수료했으며, 국내 음악 레이블 산업을 대표해 국제 정책 논의와 네트워크 구축에 참여해 왔다.

WIN 회장에는 스페인 에버래스팅레코드의 마크 킷캣 최고경영자(CEO)가 선임됐다. 노 부회장과 함께 부회장직을 수행할 인사로는 아르헨티나 독립레이블협회의 세실리아 크레스포가 선출됐다.


2006년 설립된 WIN은 전 세계 43개국 음악협회와 수천 개 레이블을 연결하는 국제 조직이다. 각국 음악 산업을 대변하며 공정한 시장 환경 조성을 위한 정책 협력 활동을 펼치고 있다.


노 부회장은 "한국 음악과 레이블이 WIN의 글로벌 네트워크 안에서 적극적으로 소개되고 실질적인 국제 협력으로 이어질 수 있도록 기여하겠다"고 말했다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

걸리면 10명 중 7명 숨진다…백신도 치료제도 없다는 감염병 인도서 확산 걸리면 10명 중 7명 숨진다…백신도 치료제도 없다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'나야, 주인공' 무대 오른 대통령"센 척하시네" 조롱도 인기도 폭발했다

백두혈통에 손을 댔다고?…김정은 딸 건드리는 장면, 그대로 방송

"이재용도 줄 서서 혼밥?"유명 라멘집 목격담 '화제'

"매달 '60만원'씩 통장에 더 꽂힌다"…2년간 비수도권 취업 청년에 주는 돈 무려

"이 맛있는 걸 지금까지 한국인만 먹었다니"…미국서 난리난 '이 음식'

'돈 버는 AI' 야욕 드러낸 오픈AI…광고 이어 B2B 서비스도 출시

전자발찌 끊고 여성 2명 살해 참극에도…가석방 30% 확대, 보호관찰은 공백

새로운 이슈 보기