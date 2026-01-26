원민경 성평등가족부 장관이 26일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 1인가구 지원방안 전문가 간담회에 참석해 인사말을 하고 있다.
[포토] 원민경 장관, 1인가구 지원방안 간담회
2026년 01월 26일(월)
원민경 성평등가족부 장관이 26일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 1인가구 지원방안 전문가 간담회에 참석해 인사말을 하고 있다.
