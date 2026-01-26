본문 바로가기
'강제추행 혐의' 손범규 전 국힘 대변인, 검찰 송치

박혜숙기자

입력2026.01.26 14:11

여성 구의원을 성추행한 혐의로 수사를 받은 국민의힘 손범규 전 대변인이 검찰에 넘겨졌다.


인천 서부경찰서는 2023년 2월 인천 남동구 한 주점에서 같은 당 소속 여성 구의원 A씨를 강제 추행한 혐의로 손 전 대변인을 검찰에 송치했다고 26일 밝혔다.

손범규 전 국민의힘 대변인. 연합뉴스

손범규 전 국민의힘 대변인. 연합뉴스

앞서 A씨는 "손 전 대변인이 불필요한 신체적 접촉을 했다"며 경찰에 고소장을 제출했다.


손 전 대변인은 경찰 조사에서 "그런 적 없다", "기억이 나지 않는다"며 혐의를 부인한 것으로 전해졌다. 그는 논란이 불거지자 당 대변인직에서 사임했으나 고소 내용은 사실무근이라는 입장을 밝혀왔다.


경찰은 A씨와 동석자 진술 등을 토대로 수사를 벌인 결과 손 전 대변인의 혐의가 인정된다고 판단했다. 경찰 관계자는 "당시 술자리 동석자들이 일관된 진술을 하고 있다"고 밝혔다.




박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

