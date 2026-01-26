'강제추행 혐의' 손범규 전 국힘 대변인, 검찰 송치

여성 구의원을 성추행한 혐의로 수사를 받은 국민의힘 손범규 전 대변인이 검찰에 넘겨졌다.

인천 서부경찰서는 2023년 2월 인천 남동구 한 주점에서 같은 당 소속 여성 구의원 A씨를 강제 추행한 혐의로 손 전 대변인을 검찰에 송치했다고 26일 밝혔다.

손범규 전 국민의힘 대변인.

앞서 A씨는 "손 전 대변인이 불필요한 신체적 접촉을 했다"며 경찰에 고소장을 제출했다.

손 전 대변인은 경찰 조사에서 "그런 적 없다", "기억이 나지 않는다"며 혐의를 부인한 것으로 전해졌다. 그는 논란이 불거지자 당 대변인직에서 사임했으나 고소 내용은 사실무근이라는 입장을 밝혀왔다.

경찰은 A씨와 동석자 진술 등을 토대로 수사를 벌인 결과 손 전 대변인의 혐의가 인정된다고 판단했다. 경찰 관계자는 "당시 술자리 동석자들이 일관된 진술을 하고 있다"고 밝혔다.





박혜숙 기자



