벤츠 사회공헌위, 제13회 기브앤 레이스 참가자 접수 시작

메르세데스-벤츠 사회공헌위원회는 오는 4월5일 부산에서 개최되는 기부 문화 확산 달리기 행사 '제13회 기브앤 레이스(GIVE 'N RACE)'의 참가자 모집을 시작한다고 26일 밝혔다.

스페셜 기부자를 위한 얼리버드 접수는 이날 오전 10시부터 선착순 100명으로 진행된다. 다음 달 2일 오전 10시부터는 일반 접수가 시작되며, 총 2만명을 선착순으로 모집한다.

올해 기브앤 레이스에 처음 도입된 '스페셜 기부'는 추가 기부를 통해 나눔의 의미를 확대하고자 마련됐다. ▲골드 패키지(100만원, 30명) ▲실버 패키지(50만원, 70명)로 구성되며, 100명 한정으로 모집된다. 스페셜 기부자에게는 동반 1인 참가권, 선두 그룹 출발 기회, 전용 배 번호 그리고 신청 패키지별로 러닝화 및 스포츠용품 등으로 구성된 특별 기념품이 제공된다.

기브앤 레이스 기본 참가비 5만원과 추가 기부금 전액은 사회적 돌봄이 필요한 유소년을 대상으로 아동보호전문기관 신규 설치 및 스포츠 유망주 장학사업 등을 위해 기부된다. 2024년과 지난해 부산에서 열린 제11회, 제12회 기브앤 레이스 행사에는 각각 2만명이 참여해 2년 연속 10억원 이상의 기부금이 조성됐다.

2017년 서울에서의 첫 개최를 시작으로 13회째를 맞는 기브앤 레이스는 작년과 동일하게 부산 벡스코와 광안리 해수욕장 일대를 중심으로 진행된다. 참가자는 10km와 8km 코스 중 선택해 신청할 수 있으며, 두 코스 모두 벡스코 야외광장에서 출발해 광안대교를 지나 광안리 해수욕장으로 이어진다.

참가자 전원에게는 이번 대회 공식 파트너사인 컬럼비아의 기능성 티셔츠, 백팩, 러닝 벨트, 헤어밴드 등 기념품이 배 번호와 함께 사전 배송된다. 이 밖에도 다양한 이벤트와 부대행사, 인기 아티스트들의 공연 등 풍성한 프로그램이 준비된다.

지난해 조성된 기브앤 레이스 기부금 총 10억원은 신규 아동보호전문기관 설치 지원과 스포츠 유망주 장학금 후원 등에 사용됐다. 2017년부터 현재까지 기브앤 레이스 누적 참가자는 14만5000여 명, 누적 기부금은 약 76억원을 기록했다.





